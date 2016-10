För mig räcker Mr Tambourine Man

Väntar likt ett otåligt barn på julafton, varje år denna tidpunkt. Blir uppjagad som få. För kulturälskare är det en speciell, och mycket febril tid. Det är en underhållande karusell när nobelpriset i litteratur tillkännages. Minst sagt. Detta anrika pris som delats ut sedan 1901. 112 författare har fått nobelpriset i litteratur, varav 14 stycken varit damer. Förövrigt visade det sig att inget av prisen i år gick till en kvinna, 11 nobelpris till 11 karlar. I Nobelprisets 115 åriga historik har blott 48 kvinnor vunnit, och 833 män. Ebba Witt-Brattström sa det bra till Expressen: ”Det är den här idiotidén att den yttersta expertisen, kompetensen, bildningen och litteraturen kommer i gubbform. De som har ansvar för det här måste börja tänka till.”

Att förresten motta detta prestigefyllda pris i litteratur har visat sig inte alltid vara guld och gröna skogar. Även om en givetvis skulle kunna tro det. Prestationskraven kan i och med nobelpriset bli så starkt för en författare att den helt tappar sin skaparförmåga, och drabbas av en dödskyss, rapporterade SVT kulturnyheterna. Kulturnyheterna som också rapporterade om bettingoddsen innan priset tillkännagavs. Enligt Unibets PR-chef, Jonas Nilsson, är skillnaden inte så mycket i jämförelse med exempelvis en fotbollsmatch: ”Det handlar om informationsinhämtning, information som vi sedan värderar till en sannolikhetsprocent, som vi sedan omsätter till odds. Vi lyssnar till vad auktoriteter på området.” Kan inte undgå nyfiket grubbla över vilka dessa auktoriteter må vara.

Eller att det är någon författare vid namn Bob Dylen som jag totalt missat.

Så i torsdags prick kl 13.00, inte en enda sekund innan, satt jag bänkad med flertalet andra frälsta och höll andan. Jag höll tummarna för Joyce Carol Oates, givetvis. Vem annars? Men trodde i samma stund att jag måste ha hört fel. Eller att det är någon författare vid namn Bob Dylen som jag totalt missat. Jag var inte den enda i rummet med det sättet att reagera bör tilläggas. Reaktionerna väntade inte på sig. Per Svensson kritiker och medarbetare vid kulturedaktionen på Sydsvenskan beskrev valet av honom som en ”trumpifiering” av Nobelpriset.

”Man kunde ju lika gärna kunnat ge Horace Engdahl Polarpriset. Han kan faktiskt spela orgel”, fortsatte Svensson. På vilket sätt är det en Trumpifiering, frågar en reporter Svensson.

Valet av Bob Dylen var provocerande, minst sagt ja. Trumpifiering eller inte. Äh, Jag tänker iallafall på Bob Dylens ord ur låten Mr Tambourine Man från 1965, och inser att det nog minsann räcker för mig:

Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves, let me forget about today until tomorrow.