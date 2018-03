Historiskt SM-guld till Skutskär efter Rodionovas dubbel – besegrade AIK med uddamålet

SE ÄVEN: BILDEXTRA: Bandypuls på finalveckan – följ hela festen i bilder här

Nästan 5 200 personer hade letat sig till Studenternas IP på lördagsförmiddagen för att bevittna damernas SM-final mellan AIK och Skutskärs IF, vilket innebar ett nytt publikrekord i en SM-final för damer.

Och de bjöds på rejäl dramatik.

Skutskär tog ledningen efter tio minuters spel när Linnea Gunnarsson på eget initiativ avslutade en solorush med att överlista AIK:s målvakt Linda Odén på vad som i princip var Skutskärs första farliga läge i matchen.

Bara tio minuter senare kunde Karina Lipanova kvittera för AIK som skickade in bollen efter ett frislag som ställde till oreda i Skutskärs försvar.

I en halvlek där det var AIK som stod för det mesta offensivt blev det emellertid bara ett mål vardera.

Istället kom Skutskär att få en drömstart på den andra halvleken då Olga Rodionova vevade in en straff redan tre minuter in i halvleken. Men precis som i den första halvleken kom AIK att kvittera relativt snabbt då Diana Lipanova var sist på bollen av AIK-spelare innan den petades in i eget mål av Skutskärspelaren Alina Zinkevitch

AIK hade ett spelmässigt övertag och fick också avsluta matchen med en spelare mer på banan efter att Alina Zinkevitch dragit på sig en utvisning.

Men det var Skutskär som tog tillfället i akt och slog till med att skaffa sig en 3–2-ledning när Olga Rodionova gjorde sitt andra mål i matchen på hörna.

Ett mål som kom att bli matchens sista och Skutskär kunde därmed räkna hem sitt första SM-guld på damsidan någonsin.

– Jag är helt färdig, jag orkar inte mer. Nyp mig i armen! Vår styrka är att vi vågar tro på oss själva och det här är bara så magiskt. Jag är sprängfylld av känslor och jag har drömt om det här så himla länge, jag har försökt få de andra att också drömma om det, säger Johanna Pettersson i SVT:s sändning.

► (+) Så var SM-finalen mellan AIK och Skutskär – minut för minut

AIK–Skutskärs IF 2–3 (1–1)

Målen: 0–1 (10) Linnea Gunnarsson (Johanna Pettersson), 1–1 (20) Karina Lipanova, 1–2 (48, straff) Olga Rodinova, 2–2 (55) Diana Lipanova, 2–3 (83, hörna) Olga Rodionova (Malin Andersson)

Hörnor: 11–7

Utvisningar: AIK 2x10, Skutskär2x10

Domare: Lisa Elg

Publik: 5 198, Studenternas IP