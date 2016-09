Storbranden på Forsbackatippen – allmänheten uppmanas stanna inne

Larmet om storbranden i Forsbacka kom vid 21.30 tiden i går kväll. Stora högar av avfallsopor och avfall brinner av okänd anledning.

Nu varnas allmänheten i området.

– Den giftiga röken kan driva iväg, därför uppmanas allmänheten att vara uppmärksam, hålla sig inne och stänga fönster, säger Johan Melin, räddningsledare, Gästrike räddningstjänst.

Brandmän från Gävle, Sandviken och Skutskär är på plats och försöker släcka branden.

Enligt räddningstjänsten har man branden just nu under kontroll. Men stora problem med vattentillförsel har under kvällen och morgonen försvårat släckningsarbetet.

En havspump har transporterats till platsen från Gävle hamn för att kunna pumpa upp vatten till brandbilarna på plats. På så sätt har räddningstjänsten kunnat pumpa upp vatten från Forsbackatippens lakvatten.

Man har även fem vattenkanoner på plats.

Enligt Ann Wulf informationsansvarig på Suez, företaget som driver Forsbacka återvinningscentral, ska branden ha startat i ett lager för returträ.

– Vi upptäckte branden vid halv tio i går kväll och då kontaktade vi brandkåren. Vi vet inte exakt hur branden har uppstått men med förmodan har det självantänt i ett träupplag, säger Ann Wulf.

– Det här är inget vanligt men kan uppstå på somrar och när det varit varmt och torrt ute som nu, säger hon.

Enligt Mikael Hedström, presstalesperson vid Gävleborgspolisen, utreds inte branden från polisens sida och det finns i nuläget ingen brottsrubricering.