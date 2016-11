En 47-årig kvinna från Gävle döms till fängelse en månad efter en grov rattfylla i september i år. Alkoholkoncentrationen i kvinnans utandningsluft visade sig vara 1,18 milligram per liter när polisen utförde en provtagning. Kvinnan hade under färden bland annat kört in i en betongmur.

Kvinnan har erkänt den grova rattfyllan men kan enligt domen inte ta ställning till påståendet om att hon skulle ha varit en trafikfara då hon inte minns själva körningen.