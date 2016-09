Inbrott på restaurang Namaste – misstänkt person flydde på cykel

Under natten mot onsdagen bröt någon eller några sig in på restaurang Namaste i centrala Gävle. Enligt polisen ska tjuven tagit sig in genom en provisoriskt lagad dörr – men vad som är stulet är ännu okänt.

Polisen tillkallades när larmet inne i restaurangen gick vid 04-tiden.

– Polisen var snabbt på plats. En granne ska ha sett en man som betedde sig underligt utanför restaurangen för att sedan försvinna på cykel, säger Mikael Hedström, presstalesperson vid Gävleborgspolisen.

Det finns ännu ingen misstänkt för inbrottet.