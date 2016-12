Större insats mot rattfylleri: "Förekommer mer alkohol på jobbet i dessa tider"

Luciaveckan är, likt tidigare år, en tid då polisen inriktar sig mer på trafikkontroller i allmänhet och nykterhet i synnerhet. I Gävleborg är det ett tiotal patruller som är ute på vägarna och kontrollerar bilar.

– Känslan är att det förekommer mer alkohol på jobbet i dessa tider, man bjuder på glögg och har företagsfester. Sedan tar folk bilen för tidigt dagen efter och det blir straffbart, säger Mikael Hedström, presstalesperson vid Gävleborgspolisen.

Så sent som i natt togs en man i 30-årsåldern in för provtagning misstänkt för drograttfylleri på Södra Skeppsbron. Att SMHI under morgonen har gått ut och varnat för blixthalka i länet kan också ställa till det på vägarna.

– Då måste vi vara ute och dämpa trafiken, och kontrollera de som eventuellt kör av vägen. Den här insatsen pågår dygnet runt och patrullerna som är i tjänst uppmanas hålla ett extra öga, säger Mikael Hedström.