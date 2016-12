Vid 16.40-tiden på måndagen kom ett larm in till polisen från grannar till en villa på Gillesgatan i Strömsbro. Personen som ringde in hade hört glas krossats och sett en ficklampa som lyste runt på övervåningen inne i villan. När polisen kom till platsen var huset nersläckt men polisen hittade två gärningsmän som gömde sig inne i huset. Inbrottstjuvarna som är i 25-årsåldern greps och anhölls senare under kvällen.