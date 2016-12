Tjuvar forcerade staket med fordon – ännu ett stort containerinbrott i Sandviken

Arbetarbladet kunde imorse berätta om ett inbrott under natten till torsdagen där varor för cirka 100 000 kronor blivit stulet. Under dagen har polisen gjort ytterligare en brottsplatsundersökning - denna gång på en annan plats, där inbrottet ska ha skett under natten till onsdagen.

Mikael Hedström, Polisens presstalesperson, vet inte säkert vilket värde de stulna sakerna hade denna gång, men säger att det kan röra sig om värden på 100 000 kronor även denna gång.

Denna gång ska tjuvarna ha forcerat ned ett staket med ett fordon och sedan brutit sig in i containern med verktyg.

Polisen vet inte om det rör sig om samma gärningsmän.

- Det är svårt att säga, man kan inte utesluta det i alla fall. Det finns inget som pekar på det med 100 procent säkerhet, men vi misstänker det, säger Mikael Hedström.