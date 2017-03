Två inbrott till i Gävle under dagen

Enligt polisen har det kommit in två anmälningar om inbrott under dagen. Den första anmälningen kom under förmiddagen och handlar om ett inbrott som har skett på Södra Köpmangatan i Gävle. Det är ännu oklart vad som har tillgripits. Den andra anmälningen handlar om ett inbrott på Nygatan. I det fallet har det konstaterats att klockor och guld saknas.

Enligt polisen är man inte helt säker på när de två inbrotten ska ha inträffat men tillvägagångssättet är lika som dom inbrott som skedde under eftermiddagen/kvällen igår.

