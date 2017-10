Den gamla drängkammaren har blivit syateljé med dolda skatter: "Här finns plats för min samling av antika dräkter"

TV: Se Josephinas unika samling av vintageklänningar: "Hon var den största modeskaparen vid den här tiden-sydde aftonklänningar till hovet och Selma Lagerlöf"

Under flera år har Josephina Wesström samlat på antika kläder som hon köper på auktioner och loppisar eller som hon får av bekanta. De flesta dräkterna är från 1870-talet till 1910-talet.

– Mitt intresse började som liten med mormors utklädningslåda och hennes fina underklänningar och underkjolar i pastelliga färger. Jag har alltid tyckt om att få prova hattar och kläder, gärna gamla vackra klänningar.

När hon och sambon Daniel flyttade till den stora 1800-talsgården i byn Valparbo i Tierps kommun fick Josephina plötsligt gott om plats för sin samling som bara växer och växer. Den gamla drängkammaren på vinden blev snart en ljus syateljé och klädkammare.

– Man kan undra vad drängen hade tyckt om alla klänningar och kjolar som nu flyttat in på kammaren.

Trappen upp till vinden är brant. I det första öppna rummet står träkistor med linnekläder och underkjolar samt en handvevad mangel i gjutjärn. Det är full takhöjd ända upp i nock och man kan höra vinden vina. Längst in i rummet finns en dörr, lite dold i väggen. Den leder in till syateljén. Här är knäpptyst. Rummet är nytapetserat med en diskret art deco-tapet och nymålat med linoljefärg. Från fönstret kan man blicka ut över åkrar och ängar. På väggarna hänger hattar i olika former och handväskor med sirliga broderier. Längs ena väggen finns en garderob med kläder och intill en klädställning med plagg som ska lagas.

– De får ibland ligga ned och ibland hänga uppe, jag varierar för att de ska må så bra som möjligt. Jag använder dem som förlagor när jag syr nya kläder i gammal stil till mina modevisningar och utställningar, säger Josephina som är ansvarig för visningar och utställningar på Lövstabruks herrgård.

Josephina har ungefär 20 hela dräkter samt en mängd överdelar, blusar och underkläder som linnen, mamelucker, underkjolar och byxholkar men här finns även flera par skor. Hon skriver ned all information som hon har om varje plagg.

– Jag vill kunna njuta av kulturarvet och försöka förmedla den glädje som jag känner för historia.

Det äldsta plagget i hennes samling är ett livstycke eller snörliv från sent 1700-tal.

– Det hittade jag hängandes på vinden i min pappas brygghus. Den är sydd i ett vitt, blått och rosa bomullstyg med vitt linnefoder.

I ena hörnet av rummet står en antik järnsäng med mässingsknoppar, över den hänger en vacker balklänning i benvit siden och rikligt dekorerad med broderier, paljetter och tygblommor. Klänningen är från 1910-talet och har tillhört en doktorinna på Strandvägen i Stockholm.

– Det är så finurligt att släpet är nedtyngt med blytyngder, så den är ganska tung. Och den har en ögla i släpet som man kan ha runt handleden när man valsar runt.

Josephina öppnar dörren till garderoben och bläddrar bland alla kreationer. Ur gömmorna plockar hon fram ett unikt plagg, en överdel, från Augusta Lundins modeateljé i Stockholm.

– Den är renässansinspirerad med hög rygg och mängder av sammetsdetaljer. Det måste ha varit ett enormt arbete att sy på alla spetsar och band. Invändigt var den helt trasig när jag fick den så jag har försökt att stötta upp den med ny chiffong under för att den ska hålla ihop, säger Josephina och håller försiktigt fram det grönskimrande plagget.

– Augusta Lundin var en av de största modeskaparna vid den här tiden. Hon sydde kläder, främst aftonklänningar, åt hovet, de mest framstående skådespelerskorna och till alla som hade pengar. Hon gjorde bland annat den klänning som Selma Lagerlöf bar när hon tog emot nobelpriset i litteratur 1909.

1867 startade Augusta sin ateljé som snart blev så framgångsrik att hon fick flytta firman till fashionabla Brunkebergstorg där den kom att uppta hela tre våningsplan. Augusta dog 1919 och företaget upphörde på 1930-talet.

– Det är så roligt att ha några av Augustas kreationer. Hon var en fantastisk designer, sömmerska, affärskvinna och spännande dam.

Josephina får ibland uppdrag att laga gamla dräkter. En svart dräkt i chiffong hänger på en galge bredvid symaskinen och väntar på att få lagas så att dess ägare ska kunna använda den igen.

Hon har även fått ett renoveringsobjekt från Österlövsta hembygdsförening, en vit dräkt som har fått fläckar och de spröda spetsarna har frasat sönder.

– Jag ska bleka bort fläckarna och laga den så att den mår bättre. Den har hängt någonstans där den har rostat sönder av de metallskenor som ger den stadga.

Innanför dörren står en rad med snörkängor. Ett par är lappade och lagade i omgångar.

– De har varit med ett tag och går inte att använda längre men de är fina att visa upp, säger Josephina och stryker dem varsamt med handen.

Hon har två par mjuka skinnkängor som hon brukar använda när hon guidar.

– De är faktiskt otippat sköna.

Trots att Josephina älskar kläder från förra sekelskiftet har hon ingen längtan till den tiden.

– Det var elegantare mode och mer välskräddat förr, men jag skulle inte vilja leva på 1800-talet. Jag är rätt nöjd med den kombinationen som jag har i dag.