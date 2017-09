Inredaren Christina har alltid tyckt om att skapa – bygger möbler och har stylat sitt första försäljningsobjekt

När Christina Ölander var liten var drömmen att bli modedesigner och hon sökte till textilprogrammet på Polhemsskolan. Hon tycker om att skapa av textilier, från början kläder men nu för tiden är det mer till hemmet. Hon flyttade hemifrån redan när hon var sexton och var mån om att inreda studentrummet där hon bytte golv och målade väggarna.

– Jag har tänkt på det där. Att det är himla viktigt att trivas hemma. Det är ju där man samlar ny energi. Om man har haft en tuff dag på jobbet är det i hemmet man andas ut. Hur vi bor är viktigare än många tror.

Nu har hon utbildat sig till professionell inredare och homestylingkonsult och precis gjort sitt första uppdrag. Att styla en lägenhet inför försäljning och hon fick beröm av både mäklare och fotograf. För att skapa en bra känsla använde hon saker ur sitt eget hem. Det fick följden att hon bodde utan växter i tre veckor.

– De hade inte en enda blomma så jag tog alla mina och kände hur energin sjönk på en gång. Växter är viktiga, nu ska jag kontakta en blomsterhandel och fråga om de vill samarbeta, säger hon och ler.

I köksfönstret har hon kryddor på rad i klassiska lerkrukor. Det är enkla kryddplantor från grönsaksdisken i mataffären som hon planterat om och placerat ljust. Basilikan har hon klippt flera gånger och i frysen liggerdet påsar med hemodlad basilika. I andra krukor växer avocadokärnor och på balkongen reser sig en enorm tomatplanta. Ändå är det bara en fjärdedel av vad som växte upp ur tomatskivan hon planterade i våras.

– Visst är det kul att det kan bli så mycket tomaterav en tomatskiva. Det är mamma som har lärt mig, hon gav mig en planta förra året som hon hade drivit upp på samma sätt.

Balkongen mot gården är liten men mysig och i sommar har hon använt den mycket. Efter jobbet har hon lagt sig ute och vilat en stund. En ljusslinga med solceller är virad runt stången och i hörnet står en liten soffa. Hon fick lära sig att göra beräkningar på utbildningen och räknade ut att soffan skulle få plats så när som på centimetern.

När hon och Simon köpte lägenheten var det läget på Söder som avgjorde. Men underhållet var eftersatt och hon började renovera direkt.

– I vår relation är det jag som är den händige. Som spikar och målar och håller på. Jag älskar att göra om, Simon är inte alls lika intresserad. Men det är han som lagar den mesta maten.

Badrummet gjordes om direkt och hon målade väggar och bytte golv. Nu är det ljust och ombonat överallt med en grå-vit grund och varma textilier. Utom i sovrummet där det händer något annat. Där har väggarna fått en djupt mörkblå kulör som famnar om och öppnar sig på samma gång. Som en natthimmel med ett oändligt djup.

– Jag har faktiskt märkt skillnad sedan jag målade om och sover mycket bättre i ett mörkare rum.

Den mjuka sänggaveln har hon tillverkat av en mdf-skiva, en madrass och textil. Hon borrade hål i skivan och trädde fast klädda knappar som hon drog åt på baksidan. Den blå sammetskudden har hon sytt själv och de fina förvaringslådorna är vanliga skokartonger som hon har målat och fäst nya handtag av läderband på. Knopparna på sängborden har hon bytt.

– Det är enkla knep om man vill göra om, att byta knoppar och handtag på lådor och skåp och att sy nya kuddöverdrag. Små saker kan göra stor skillnad.

Vardagsrummet är lägenhetens hjärta och här ryms det många gäster. Matbordet är Christinas egen design. Av några kraftiga reglar som hon har målat med ljusgrå lasyr och monterat på svarta järnbockar. Runt bordet står sex vita ”öglanstolar”.

– Stolarna köpte jag igår. Visst blev det bra? Jag har haft bevakning på dem på Blocket och till sist var det en i Gävle som skulle sälja. Jag blev så himla glad!

Även om lägenheten blev deras för fem år sedan har de flyttat in och ut flera gånger sedan dess. Simon är hockeyspelare och måste flytta dit jobben finns. De har bott i Södertälje, Norrköping, Italien och Danmark, just nu pendlar han från Gävle till Hudiksvall. I vardagsrummet står en hopfällbar cykel som han använder för att ta sig till tåget. Under deras kringflackande liv har Christina passat på att utbilda sig på distans.

– Norra Italien var verkligen vykortsvackert. Jag fick ont i nacken av att titta på alla snöklädda berg. Men det var kalt i lägenheten och vi åkte till Ikea och köpte kuddar och växter för att trivas bättre.

När hon inte inreder jobbar hon i tygaffär, hon trivs i Gävle och nu hoppas hon på nya stylinguppdrag.

– I storstäderna finns det mycket jobb. Där stylas alla bostäder innan de säljs. Jag skulle önska att vi bodde i Stockholm. Vi får väl se om det blir så.

Christina Ölander

Familj: Sambo med hockeyspelaren Simon Löf och hunden Easton

Bor: Tvåa på Söder i Gävle

Gör: inredare och homestylingkonsult samt jobbar på Ohlssonstyger

Intresse: Bakning, har sökt till Hela Sverige bakar tvågånger med sina hallon och lakrits-macroner och kommit med på intervjun

Tycker om hösten: Mysig när den väl kommer. Då vill mantända ljus, dricka te, kolla på film och fika med kompisar. Promenader är ocksåbra.

Höstens inredning: Naturmaterial som trä och läder ochmycket textilier och färg. Det är inne med sammet och mustiga färger som vinrött,rosa, orange, senapsgult, grönt och blått.

Enkla inredningstips: Gardiner gör hemmet ombonat, fäst entakskena som fortsätter utanför fönstren då känns taket högre och fönstrenstörre. Sy nya kuddfodral. Plantera växter och tänd mycket ljus.

Instagramkonto: christinaemma