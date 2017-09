Kiosken från 1910 fick börja med en åktur – ska renoveras varsamt av Polhems byggelever

TV: Följ med på antika kioskens färd genom södra Gävle

Det är en vanlig vardag i september, ändå är festplatsen på Södra kolonin full med folk. Mitt på gräsplanen står en gul lastmaskin och försöker lyfta en byggnadsklenod. Det svajar betänkligt och lyftgafflarna måste breddas. Själva byggnaden får ett spännband runt sin anfrätta kropp.

– Men det är ett rejält plåttak som sticker ut ordentligt, det har skyddat kiosken under alla dessa år. Den byggdes till en stor utställning i Gävle på 1910-talet och vi vill bevara den. Varje midsommar är det lång kö utanför till fiskdammen, säger Rune Fredriksson.

Behovet av renovering var akut. Kiosken byggdes för mer än hundra år sedan och träet längst ner var murket. Spiran på toppen har ramlat ner för länge sedan. Rune Fredriksson fick idén att fråga Polhemsskolans byggprogram om de kunde hjälpa till. De ville gärna renovera den gamla kiosken.

– Renovering ingår i våra kurser, men det är sällan vi har möjlighet att göra det på riktigt. Därför känns det jättebra att få tag i ett sådant här objekt att lära oss av, säger läraren Peter Kandel.

Att frakta kiosken till skolans verkstad blev nästa utmaning. Nu sitter Philip Thyr från Truckcentralen i lastmaskinens hytt och försöker hålla tungan rätt i munnen. Kiosken är närmare sex meter hög och skymmer sikten framåt, därför måste han backa hela vägen från trädgårdarna i Hemsta, ut i biltrafiken och vidare till skolan. Kiosken är nära att svepa in i flera höga träd.

– Det går bra det här, försäkrar Peter Kandel och springer till andra sidan för att hålla koll.

Sexkantshuset som byggnaden kallas för av föreningsmedlemmarna kom till festplatsen 1934. Var den stått mellan 1910 och 1934 är inte helt klarlagt. Ett tips är att den har använts som kiosk i Boulognerskogen, ett annat att den stått utanför det gamla polishuset i stan. Länsmuseet har undersökt byggnaden och konstaterat att den borde bevaras. Men koloniföreningen har inga medel, därför har renoveringen dragit ut på tiden.

Nu rullar kiosken sakta in på byggprogrammets gård. Byggeleverna är tyvärr inte med, de har orientering precis den här dagen. Men andra nyfikna sluter upp och beundrar det som sker. Den är dock för hög för att komma in under porten. Därför får den stanna strax utanför och vänta på vidare omsorg. Vi öppnar dörren på kiosken och tittar in, beundrar den gamla spiran, pärlsponten och resterna av en rullgardin. Kuren har hållit för färden.

– Att bevara gamla byggnader och återställa dem till hur de en gång har sett ut, det är roligt det. Den här hade jag gärna gjort i ordning själv, men nu blir det elevernas jobb, säger Peter Kandel och ser nöjd ut ändå.

(fakta)

Sexkantiga kiosken från 1910 - barnens favorit

Varje sommar är den sexkantiga kiosken barnens favorit. Hela midsommarafton ringlar kön lång till den evigt populära fiskdammen.

Byggnaden har falsat plåttak, riktig pärlspont, hyllor av sten och fina konstruktioner i metall för rullgardiner som finns kvar. Knutarna samt listerna i takfoten har skurna trädekorationer. På toppen av taket finns ett litet torn där en utsnidad spira har suttit. Den har blivit anfrätt av väder och vind och ramlat ner. Hela det nedre partiet på kiosken är murket.

Kiosken byggdes på 1910-talet till Jordbruksmässan i Sätra och flyttades till Södra kolonin 1934. Däremellan är placeringen oklar, antingen har den stått i Boulognerskogen eller utanför det gamla polishuset. Länsmuseet anser att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och bör renoveras för att bevaras. Med andra ord en fiskdamm med anor.