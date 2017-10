Stugan på Norrlandet blev en pastellig 50-talsdröm – följ med in i det rosa köket

Hon stänger av dammsugaren när vi kliver in genom dörren i den om- och tillbyggda före detta sommarstugan. Kläderna på hatthyllan, köksinredningen och amerikanaren på fototapeten avslöjar omedelbart favoritfärgen, rosa.

– Folk brukar tycka att det är färgglatt, att det är mycket att titta på, säger Johanna Norberg om sitt hem.

TV: Följ med in till det rosaskimmrande köket

Hon sålde radhuset i Stockholm för något år sedan och flyttade upp till Norrlandet och sambon som hon träffat något år tidigare. Tillsammans har de byggt och gjort om en sommarstuga till ett åretrunthus.

LÄS OCKSÅ: Josephina och Daniel blev förälskade i gården med anor från medeltiden: "Är något av en ruinromantiker"

Rosa dominerar i den tillbyggda köks- och matrumsdelen, med bulliga kylskåp och frysar, ett knivställ gjort av böcker och ett skärp och torrvaror i färgrika plåtburkar hon samlat genom åren. Glasburkar rymmer torkade trattkantareller och i ugnen stelnar fluffiga rosa maränger. Johanna Norberg öppnar kylskåpsdörren och visar en tårta med en stor naturtrogen ros i sockerpasta mitt på. Att baka och laga mat är ett stort intresse och hon trivs i köket, som hon inrett helt efter eget huvud.

– Det här är drömköket. Jag har fått det precis som jag vill, säger hon.

Särskilt nöjd är hon med det svart- och vitrutiga golvet och den kulörta ljusslingan som löper under köksskåpen.

På många väggar hänger amerikanska retroskyltar, ledslingor lyser här och var och vinylskivor har blivit lampor och kakfat. Överallt finns påhittiga, egna inredningsdetaljer, många gånger av loppisfynd och Ikeainköp.

– Jag har ständigt pågående projekt. Det är alltid kul att se vad man kan förändra och förbättra.

Inredningsidéerna bubblar hela tiden i hennes huvud, något hon tackar sin ADHD för. Hon pekar ut genom fönstret på ett knallturkos trädgårdsbord med en några nyanser ljusare nylagd mosaikskiva, där växter står i krukor. Det syns inte ett spår av det skamfilade skick det var i när hon köpte det, inte heller att mosaiken inte är helt färdiglagd. ADHD:n gör att hon inte alltid avslutar innan hon börjar med något nytt, men det försöker hon jobba på.

LÄS OCKSÅ: Timmervillan klarade stadsbranden med hårsmån – nu säljer de huset: "Glädje och sorg"

Hon vill visa en glasskylt på väggen, där några sprickor letar sig fram över texten "I have not failed. I have just found 1 000 ways that doesn't work". (Jag har inte misslyckats. Jag har bara hittat tusen sätt som inte fungerar.)

– Jag har behållit den här, den säger så mycket om mig.

Sov- och vardagsrum är mer neutralt inredda. Sambon gillar till skillnad från henne avskalat och minimalistiskt, så de kompromissar. Ljusslingor och eget skapande går igen även här. Hon visar en ljusstake i vardagsrummet, en upp och nedvänd gardinstångsknopp som fått ett nytt användningsområde. Hon tecknar, målar i olja och akryl och på väggarna hänger några av hennes collage, bilder hon skapat av bildbitar från tidningsmagasin.

LÄS OCKSÅ: På Nygårds i Storvik har sju generationer sparat på allt: "Gammelfarmor Johannas medicin från 1899 har inte ens öppnats"

Härnäst ska de göra i ordning ett litet hus på gården, som just nu används som förvaring. Här ska bli utrymme för en ateljéhörna, med plats för skaparro och konstnärsmaterial. Hon skriver också dikter, ett annat sätt att uttrycka sig.

Flytten från 120 kvadratmeter i utkanten av en storstad till ett betydligt mindre hus ute på landet, nära en mindre stad har gått överraskande bra.

– Jag trodde att det skulle vara jobbigt att flytta ut på landet, men Gävle har allt men på mindre yta än Stockholm.

Fakta: Johanna "Yoanna" Norberg

Familj: sambon Daniel Dackell, barnen Vanessa, Vilder och Vilgot och bonussonen Seth, två hundar

Bor: i ombyggd sommarstuga på Norrlandet

Yrke: barnskötare, läst design och påbörjat bagar- och konditorutbildning. Letar just nu jobb.

Bästa inredningstips: måla om, en omgång sprejfärg ger nytt liv åt loppisfynd och Ikeainköp

På nätet: bloggar på www.yoannas.com och har sin portofolio på www.tigerlily.nu