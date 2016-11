Valbospelaren Albert Kargbo om utvisningsdomen: "Jag har ingenting att återvända till"

När Albert Kargbo var liten lämnade hans pappa honom och tog med sig hans bror. Därefter fick Albert leva med sin mamma. Hela uppväxten har han spelat fotboll. Strax innan han kom till Sverige miste han sin mamma i ebola. En smitta som skördat många liv i hans hemland. Till Sverige kom han 2012 för att spela fotboll. Han hamnade hos Umeå FC som lovade honom ett nytt liv och speltid.

Istället för att ansöka om jobb och arbetstillstånd så hamnade all fokus på fotboll från första början. Fotbollen var största delen av hans liv och eftersom han var en av mannarna i landslaget för Sierra Leone så fanns höga förhoppningar på att få spela fotboll på hög nivå i Sverige. Via Umeå FC förmedlades han mellan allsvenska klubbar och andra klubbar i lägre serier, han provtränade bland annat med Örebro och det ryktades även om att GIF Sundsvall och Gefle IF skulle vara intresserade av honom.

Istället hamnade han i Friska Viljor. Där spelade han fram tills 2014 då han hamnade i Valbo FF.

Första säsongen i Valbo gick trögt, då Svenska Fotbollförbundet hade regler kring spelare som kom från utanför EU.

– Vi var tvungna att betala en summa, jag tror det var ungefär 15 000 för att han skulle få spela i division 2. En summa vi inte hade, säger Valbo FF:s ordförande Ari Karttunen.

Så han fick spela i klubbens B-lag i division 4.

– Valbo hjälpte mig på andra sätt. De gav mig mat, hjälpte mig att söka jobb och lät mig träna och spela. De gjorde allt de kunde för att hjälpa mig, säger Albert.

– När vi åkte på långresor fick han maten som blev över, alla killar i laget swishade en hundring var till Albert och vi skjutsade honom på fritiden, säger Marcus Larsson.

Valbos Marcus Larsson var den som följde Albert till möten hos Migrationsverket och hjälpte honom på nära håll. En upplevelse som både Marcus och Albert finner obehaglig.

– "Mackan" följde med mig på möten och såg hur jag blev behandlad. Till och med han blev arg vissa gånger när han såg deras hjärtlöshet mot mig. Det var hemskt.

Valbo tillsammans med Albert har krigat för att han ska få uppehållstillstånd i Sverige. De fick in honom på en skola i Valbo där han vikarierade lite. På skolan blev han snabbt omtyckt av barnen och en idol och en förebild för dem utanför skolan, på fotbollsplanen.

– Albert är väldigt omtyckt av alla. Alla i laget gillar honom men man märker också att han lämnat avtryck hos kidsen från skolan. På matcherna ropar de hans namn och vill heja på dem, säger Marcus Larsson.

När han inte fick förlängt på skolan så började problemen om. Sedan kom nästa bakslag. Domen om att han skulle bli utvisad anlände.

– I brevet stod det att han skulle bli utvisad 29 juli 2016. Det sjuka var att brevet om den informationen fick Albert den 11 augusti. Det är sjukt konstigt att han fick det två veckor efter datumet, säger Larsson.

När sporten når Irene Sokolow vid Migrationsverket säger hon:

– Han fick ett beslut om utvisning till Sierra Leone som vann laga kraft, det vill säga att beslutet blev verkställbart, den 1 juli 2016. Det innebär att beslutet inte längre går att överklaga, det är slutgiltigt och man har inte längre rätt att stanna i landet.

– I det här ärendet har han efter Migrationsverkets beslut överklagat till Migrationsdomstolen, som har gått på samma linje som Migrationsverket, det vill säga att han inte får uppehållstillstånd. Han har då valt att överklaga till Migrationsöverdomstolen, där man måste ha så kallat prövningstillstånd för att få sitt ärende prövat. Det har han inte fått.

– Vi hade ett återvändandesamtal med honom den 26 augusti i år.

Irene Sokolow förklarar att Migrationsverket inte har ansvar att meddela Migrationsöverdomstolens beslut, och att det är dit han får vända sig för att klaga.

Det var svårt för Albert att få hjälp hos Migrationsverket men med Marcus hjälp blev det lite lättare.

– Ja det jag berättat hittills var inte det värsta. Det värsta var att han aldrig fick tillgång till någon tolk. Man kan tro att Albert pratar engelska för det är så vi kommunicerar men det gör han inte, han pratar krio och det är hans modersmål. Krio är ett lokalspråk i Sierra Leone och det påminner om engelska på det vis som danskan och norskan påminner om svenskan, säger Larsson och fortsätter:

– Av alla möten vi gick på dröjde det till sista mötet innan han fick en tolk. Det är helt sjukt! Inte konstigt att de missförstod varandra och att stämningen blev hätsk. Albert förstod ju inte och han gjorde sig inte riktigt förstådd heller eftersom de inte pratade samma språk.

– Vi har i inledningen av varje möte samt efter mötena ställt frågan om han förstått det som har sagts. På den frågan har han svarat ja. Mötena har hållits på engelska, säger Sokolow på Migrationsverket.

Albert menar att han inte förstått allt som sagts på mötena och Marcus menar att man har bett om en tolk hela tiden men att denna inte dykt upp förrän sista mötet.

– Sedan står det att han på eget vis ska finansiera biljett och lämna landet på egen hand. Frågan är hur han ska göra det när de tagit pengarna som de tidigare tillhandahållit ifrån honom, med tanke på hur de skött allting kände vi väl att det var omöjligt, säger Larsson.

– Ja, jag har aldrig gömt mig. Men med tanke på hur dåligt mitt ärende har blivit skött så tänker jag inte gladeligen betala min egen biljett ur Sverige. I värsta fall får väl polisen hämta mig, säger Albert.

– Om man inte kan ordna resan på egen hand gör man tillsammans med handläggaren upp en plan för hur det ska gå till. Man diskuterar vad den som ska utvisas ska göra och vad Migrationsverket kan hjälpa till med. Detta gjordes vid det återvändandesamtal som Migrationsverket hade med honom den 26 augusti, säger Sokolow på Migrationsverket.

På migrationsverket fick Albert frågor om hans adress i hemlandet Sierra Leone, något man måste uppge för att åka tillbaka.

– Jag försökte säga till dem att han inte har någon adress. Han har heller inga anhöriga vid liv. Hans mamma dog i ebola. Hans vänner och hans liv finns ju här i Sverige men de ville inte förstå, de bara propsade på att "någon anhörig måste han väl ändå ha", men det har han inte, säger Larsson och fortsätter:

– Det var obehagligt att följa med honom. Man tror inte att det är sant. Hon som hjälpte oss visade inga känslor eller medmänsklighet, hon bara fräste mot Albert, säger Larsson.

I år ändrades reglerna för spelare i division 2, äntligen för Alberts del kunde han spela i A-laget. Problemet nu var personligt. Trots att han var spelklar var han inte sig själv på fotbollsplanen och därför fick han inte mycket speltid.

– Vissa dagar var han hur bra som helst, andra dagar var han som ett spöke på planen, han var inte där liksom, säger Larsson.

Albert Kargbo säger att om han tvingas åka hem vill han inte leva längre.

– Jag mår ju sjukt dåligt av det här, jag vill inte åka till mitt hemland. Det finns inget där för mig, jag har ingen familj, inga pengar och ingenstans att bo. Om de blir så har jag ingenting, säger Albert.

När Albert avslutade säsongen med Valbo FF åkte han till Linköping för att besöka en vän. Snabbt började han träna med vännens fotbollslag Horn-Hycklinge IF. Via laget kom han i kontakt med vännens arbetsgivare, Gustav Björklund som blev varse om situationen Albert hamnat i och ville hjälpa.

– Det är klart att jag ville hjälpa. Jag erbjöd honom ett jobb att måla hos mig. Problemet är ju att han inte får jobba. Albert har inte gjort något fel, han har acklimatiserat sig i Sverige och har massor av vänner. Han är omtyckt och har spelat fotboll på en hög nivå. Det enda som saknades var ett jobb. Nu är jag villig att ge honom ett jobb och jag hoppas att det inte är försent, säger Björklund.

Nu är sista chansen för Albert att lämna in ett verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

– Vi var på Migrationsverket och det är det sista vi kan göra. Nu när han har ett jobb också så ser jag inte hur det ens kan vara ett problem längre, säger Björklund som tagit Albert under sina vingar.

– Jag har insett att ett jobb måste gå före fotbollen. Jag gör vad som helst bara jag får stanna i Sverige, säger Albert.