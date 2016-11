Favoriter i repris: Här är de fem största Gefle IF-ögonblicken i allsvenskan

Strömvallen 23 juli 2006 – vändningen

Malmö ledde med två mål och så tappade Hugo in en långboll till 0–3 i slutminuterna av första halvlek.

Några gick hem från Strömvallen. Några stannade. Jag gjorde det – och fick se vändningarnas vändning, skrällarnas skräll.

1–3 på en sån där spelhörna som GIF provat men aldrig lyckats med – men nu pricksköt Mathias Woxlin i 50:e minuten.

Nytt mål, 2–3, två minuter senare när Woxlin fanns på plats i straffområdet och placerade in bollen.

Kvitterat, 3–3, i 69:e när Daniel Westlin trasslade sig igenom – och så sedan straff för GIF. Mathias Woxlin stegar fram – och skjuter 4–3 i 82:a minuten.

0–3 har blivit 4–3. 5 903 var på plats när den började – de som var kvar när den slutade glömmer den aldrig.

En idrottsklassiker i Gästrikland.

Första bortasegern – på 71 år

10 000 åskådare på Söderstadion i strålande solsken och sommarväder i 26 juni 2005. Precis när Hammarbyklacken räknar ned för att dra ramsan "Öka takten, sista kvarten..." – så slår GIF till.

Benny Mattsson, minns ni honom? Benny Guldfot dansade en sommar och det var den här.Benny får en fot på en boll i närheten av Hammarbys mållinje och petar in 1–0.

Det blir inte mer. Det blir 1–0.

Det räcker gott och väl. Det är Gefle IF:s första seger på bortaplan på...71 år. Inte sedan 29 april 1934 hade man vunnit borta och efter det 39 matcher utan seger.

I nästa bortamatch, mot IFK Göteborg, blev det en ny 1–0-seger – då mål av Daniel Bernhardsson.

Säg Super-Dragan – det räcker

Gefle IF är ur allsvenskan. Åtvidaberg har kvitterat på Kopparvallen mot AIK och har 1–1 medan GIF ligger under mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi med 1–2 i sista omgången 7 november 2010.

Det krävs kvittering för att rädda kvalplatsen.

Klockan tickar och i 82:a minuten byts Dragan Kapcevic in och Pelle Olsson gör tidernas taktiska omdisposition och spelar med 2–4–4 med fyra forwards: Orlov, Dahlberg, Hasse Bergren – och Dragan Kapcevic.

88:e minuten. Jens Portin skickar från sin vänsterkant bollen mot Göteborgs straffområde och Mikael Dahlberg får ned bollen, den rinner iväg till Dragan Kapcevic som skjuter direkt.2–2. Kvitterat. Super-Dragan.

Ett Gefle IF räddat vid den allsvenska ruinens brant blir som ett nytt lag och vinner sedan kvalduellen med Gif Sundsvall.

Bonden som blev St Bernhard

Laget som gick upp i allsvenska hösten 2004 och var dömt att åka ur direkt 2005 innehöll en rad profiler som varit med på vandringen ända från div 2 norra 2000: Mattias Hugosson, Johannes Ericsson, självklart tränaren Pelle Olsson.

Och Daniel Bernhardsson.

Spelaren som kom att personifiera Gefle IF under de nio säsonger han spelade fram till 2013, 225 stycken – bland annat a-l-l-a under de fyra säsongerna 2008–2011.

Han var gammaldags, trägen och trogen och hade därmed allt som krävdes för att aldrig ge upp. När det verkligen gällde något, då klev Daniel Bernhardsson fram som den ledare han var.

Den där första säsongen i allsvenskan, när alla var utdömde på förhand och Daniel Bernhardsson självklart det också, gjorde han åtta viktiga mål och var bäst i laget med det.

Då var han fortfarande bonden som spelade i allsvenskan.

När han till slut lade av var han St Bernhard som överraskade och besegrade Fotbollssverige gång efter gång.

...och självklart gjorde han mål den 27 juli 2012 när Gefle IF vann sin största seger: 5–0 mot IFK Göteborg på Strömvallen inför 4 420 åskådare.

Första målet på Gavlevallen

För första gången spelades det allsvensk fotboll i Gävle på en annan arena än Strömvallen.Det är den fjärde hemmamatchen för säsongen 2015 och 6 357 åskådare har tagit plats på Gavlevallen där bredvid Gavlerinken.

Det är match mot Gif Sundsvall, ett lag Gefle IF då inte hade förlorat mot under hela 2000-talet.

Alla väntar. Alla vill se en seger. Alla vill se ett mål.

Alla får se Johan Bertilsson göra det första målet någonsin på den busfärska fotbollsarenan.Johan Oremo går upp och nickar på ett inlägg från Dioh Williams, Sundsvallsmålvakten räddar – men Johan Bertilsson är framme och styr in returen med högerfoten.

Tid: 2.52.

Sedan fullbordas den perfekta invigningen med att Gefle IF vinner med 3–1, när även Dioh Williams och Johan Oremo gör mål.

Den sista matchen på Strömvallen blev förresten 0–0 mot IFK Göteborg 30 april, när GIF, publiken och den allsvenska fotbollen tog adjö av den gamla, klassiska arenan från 1923.