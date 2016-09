Gefle IF:s nye klubbdirektör: "Klubben ska ha ett allsvenskt lag – även på damsidan"

Det allsvenska fotbollslaget lever farligt.

Men trots det kliver Pär Lagerström, 34, snart in i rollen som klubbdirektör i Gefle IF.

– Jag gillar utmaningar. Kalla det omstart, Gefle IF 2.0 eller vad som helst – GIF har en spännande resa framför sig och jag tänker bidra till den, säger han.