KRÖNIKA: Den här GIF-desperationen har behövts hela säsongen

Jag spratt då till, trots att min matematiska halva redan hade cyklat hem för några matcher sedan och tagit skydd för superettan.

Tabellen hittar ni nånstans i närheten, men med fem matcher kvar ligger Gefle IF sex poäng efter Helsingborg som har kvalplatsen.

Vi behöver inte orda mer om det.

Det är av den anledningen som vi skriver artiklar om kontraktsläget i klubben, om vad en nedflyttning betyder ekonomiskt och en massa annat trist.

Men av just det skälet kändes det skönt och hoppingivande att GIF, som gjort till en förlorande trend att släppa in mål i slutminuterna, nu i stället kvitterade och undvek en förlust med ett riktigt sent mål.

Dessutom med tio man.

För när man egentligen skulle börja slutoffensiven med kvarten kvar tog den nästan slut på en gång.

Ytterbacken Ericsson ut, Oremo in. Trebackslinje och full fart framåt

Lans hittade Oremo med djupledspassning och denne var fri – men sköt på Elfsborgsmålvakten Stuhr Ellegaard.

Minuten senare hittade Lans i stället 1–2-skytten – jisses vilket skott han fick iväg förresten där, tunisiern – Issam Jebalis huvud med en på tok för hög spark.

Rött kort.

Rätt trött stämning direkt.

Men jag gillade att GIF ändå fortsatte jaga och att Albin Lohikangas återigen kastades in och tog för sig och att Emil Bellander äntligen fick göra allsvensk comeback efter skada – och att allt till slut ledde till att Johan Oremo äntligen gjorde mål igen.

2–2 i 94:e minuten – Oremos tredje mål för säsongen.

Allting för sent för att betyda något i det stora hela – och kanske är den här heta desperationen som saknats under så lång tid. Det såg ovanligt energifyllt ut i många kroppar.

Nu var GIF ovanligt offensivt när det gäller målchanser och där man också tog ledningen i tolfte minuten efter en kontring där till slut Johan Bertilsson serverade Dioh Williams.

Bertilsson var förresten den spelglada Bertilsson. Pigg och lätt i fötterna, men ändå med intresse i närkamperna. Han har nu gjort sex mål och passat till nio för GIF den här säsongen.

Det här är egentligen bara Gefle IF-kuriosa för de mest troende, men 15 poäng tangerar Johan Oremos 15 (11+4 2007) och Jakob Orlovs 15 (8+7 2013) som är allsvenska toppar.

När han är så där bra Bertilsson hör han verkligen hemma i allsvenskan.

2–2 gav bara Gefle IF lite kortvarif lycka, men för Elfsborg var det återigen två förlorade poäng en säsong när inget har blivit som det skulle. Men det var kul att se ex-GIF-spelaren Simon Lundevall som skapade mycket – en spelare jag alltid har gillat.

Det blir allt kallare. Jag kräver ingenting, men de där uppvärmda avbytarbänkarna som presenterades i fredags hade gärna fått installerats på pressläktaren för min del.

Kanske till superettanspurten nästa höst?

Man vill ju ha något att se fram emot!