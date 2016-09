Nedsläpp: Backskadorna som stör Brynäs – kan bli Erssons tur att spela

Nedsläpp

SHL, omgång 4.

Brynäs–Linköping, Gavlerinken, 16.00

LIVERAPPORTEN: Följ vår rapportering från matchen här

Brynäslaget (prel)

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Marc Zanetti – Jörgen Sundqvist, Marcus Ersson.

Kedjor: Tomas Zaborsky, Jonathan Granström, Nick Johnson – Daniel Paille, Pathrik Westerholm, Kevin Clark – Ponthus Westerholm, Jesper Jensen, Oskar Lindblom – Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Sebastian Enterfeldt.

Extraforward: Gustaf Thorell.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Lucas Carlsson (knä), Lukas Kilström, Daniel Mannberg.

Notera att ...

...Brynäs byter målvakt.

...Daniel Rautio möter sin gamla klubb.

...Lucas Carlsson, trots att det sades det motsatta direkt efter Örebromatchen, inte tränade på fredagen och det är tveksamt om han kan spela efter knäincidenten i torsdags.

...ni får laget i vår liverapport från matchvärmningen under lördagsförmiddagen på gd.se och arbetarbladet.se.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Det vi tar med oss från matchen mot Örebro är framför allt spelet utan puck. Dessutom som vi agerade i tredje perioden. Fokuset mot Linköping ligger på att vi är noga med grunderna och på vårt eget spel".

Så följer du matchen

C More Live, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.