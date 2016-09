Nedsläpp: Brynäsbacken bröt träningen – kommer han till spel?

Nedsläpp

SHL, omgång 3.

Örebro–Brynäs, Behrn Arena, 19.00

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Jörgen Sundqvist, Lucas Carlsson.

Kedjor: Sebastian Enterfeldt, Pathrik Westerholm, Kevin Clark – Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson – Gustaf Thorell, Ponthus Westerholm, Oskar Lindblom – Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Extraback: Marc Zanetti.

Extraforward: Linus Ölund.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Jesper Jensen (lätt hjärnskakning), Tomas Zaborsky (rygg).

Notera att ...

...Lukas Kilström klev av en bit in i onsdagsträningen, oklart hur status är på honom.

...Brynäs slog Örebro i Valbo med 4–3 på försäsongen.

...slutgiltigt Brynäslag får ni i vår liverapport från matchvärmningen klockan 11.30.

Tränarsnack

Tommy Sjödin, Brynäs IF: "Jag har inte sett så mycket av Örebro faktiskt men de spelar med mycket fart och är oberäkneliga. Det är ett svårt lag att möta. Vi hade problem med dem förra säsongen, speciellt på bortaplan. Men om vi gör det vi ska och håller oss till det så kommer vi vara med och slåss om poäng i alla matcher".

Så följer du matchen

C More Live 4, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.