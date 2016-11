Så här säger Gefle IF-tränaren om en fortsättning: "Det finns nåt mer i det här laget"

Han genomförde tillsammans med kollegan Marcus Bengtsson ett träningspass med laget på Gavlevallen.

– Det känns fortfarande för jäkla tråkigt att det är över. Egentligen längtar jag efter en ny match. Och en till efter det.

– Så jag är oerhört motiverad att fortsätta jobba.

I GIF?

– Vi säger så här – när klubben har klart med den som ska träna laget nästa säsong så kommer det väl ett pressmeddelande, säger Andersson.

Något som går att tolka att det kommer när som helst.

Men det lag som ska ta sig an Helsingborg och de andra lagen i superettan blir ett helt annat lag än det som åkte ur allsvenskan.

Spelare kommer att försvinna ur truppen.

– Så där det alltid. Ekonomin är en annan i superettan. Samtidigt tror jag att vi tar med oss vår starka avslutning och de spelare som stannar kvar kommer att ha den energin med sig in i nästa säsong.

– Man glömmer att vi faktiskt hade en riktigt ung trupp i flera matcher och att den erfarenhet vi fått kommer vi att ha nytta av.

Gefle IF hade två provspelare på plats under måndagen och kommer att ha det under tisdagen också.

Det var 21-årige Petter Thelin, som gjort ett försök i Malmö FF, men som nu tillbaka Kramfors-Alliansen vann skytteligan i div 3.

Dessutom 19-årige Adam Bergmark Wiberg från Täby FK som gjorde 20 mål i U19-serien.

– Två intressanta killar som haft bra säsonger, kommenterar Thomas Andersson de två forwardsspelarna.

Några fler på ingång?

– Nej, vi tränar bara två gånger till den här veckan och sedan nästa.

Samtidigt fanns inte Emil Bellander på plats. 22-åringen som varit skadad under säsongen men som gjorde starka inhopp och ett viktigt mål i slutet av allsvenskan tränar den här veckan med AIK.

En annan spelare som inte fanns på plats var franske mittbacken Joshua Nadeau.

Denne skrev på ett treårskontrakt med Gefle IF, men det innehöll en klausul om GIF åkte ur allsvenskan.

– Nadeau har åkt hem, säger GIF:s sportchef Hasse Berggren. Han vill se vad det finns för andra alternativ, men vi för en dialog.

Gefle IF tränar en vecka till, men upplägget av tränings- och cupmatcher är redan klart.

Man inleder mot nya konkurrenten Dalkurd – och har nya allsvenska laget Sirius i genrepet.

FAKTA/ Så här tränings- och cupspelar Gefle IF

28/29 jan: Dalkurd (h)

30 jan-5 feb: Träningsläger på Cypern med en match.

11/12 feb: BP (h)

18/19 feb: Trelleborg i cupen (h)

25/26 feb: Landskrona i cupen (b)

4/5 mars: Kalmar i cupen b)

11/12: Ev kvartsfinalomgång i cupen – eller Djurgården i träningsmatch

18/19 mars: Ev semifinalomgång i cupen

25/26 mars: Sirius i genrepet.