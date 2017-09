Analysen: Så här är läget inför helgens fotbollsdramatik

Div 1 norra

Sandvikens IF ligger på nedflyttningsplats med sex omgångar kvar.

De tre närmaste matcherna kan bli helt avgörande, för SIF möter första jumbon IFK Luleå hemma på söndag – och sedan Nyköping borta och Vasalund hemma. De två lag som ligger närmaste över nedflyttningsstrecket.

Sedan har SIF en tuffare avslutning, med matcher mot ettan Brage (b), tvåan Akropolis (b) och fyran Västerås SK (h).

SIF spelar söndag kl 16.00 mot IFK Luleå.

Div 3, herrar

Serien är avgjord när det gäller gästrikelagens inbördes ordning när sista omgången spelas under lördagen.

Nykomlingen Sätra hänger kvar och möter i sista omgången Hofors som redan är klart för div 4-spel nästa säsong.

Hille hamnar på kvalplatsen och möter i ett kval som startar nästa lördag tvåorna i gästrike-, hälsinge- och dalafyran i en enkelserie om en plats i nästa säsongs div 3.

Nytt för i år är där dock att de tre bästa tvåorna i kvalgrupperna (det är tolv stycken) går upp i div 3 nästa säsong beroende på en serieomläggning.

Vilka lag det handlar om ser ni under division fyra, härnedan. Kvalmatcherna spelas lördag 7, 14 och 21 oktober.

Sista omgången i trean spelas söndag kl 14.00

Div 4, herrar

Årsunda har redan säkrat seriesegern och avancemanget till div 3.Men duellen om andraplatsen och kvalplatsen till trean pågår in i det sista – och den sista omgången spelas söndag.

SAIK har greppet med en poäng över Torsåker.

SAIK möter serieåttan Huge på bortaplan, medan Torsåker spelar hemma mot Gefle Legend som är tia.

Seger gör att SAIK grejar kvalplatsen. Tappar SAIK poäng samtidigt som Torsåker vinner sticker Torsåker förbi i tabellen.

I kvalet där fyra lag spelar om en plats i trean väntar sedan Hille (från trean), Bullermyren eller Forssa (från dalafyran) och Norrala eller Ljusdal (från hälsingefyran).

I botten av fyran är det redan klart att Gefle Legend och Hedesunda måste kvala sig kvar – medan Hagaström åker ur.

Kvalet spelas i dubbelmöten med tvåan och trean i femman och går lördag 7 och lördag 14 oktober.

Sista omgången i fyran spelas söndag kl 14.00.

Div 5, herrar

Här är serien som inte är avgjord. Norrsundet har dock skaffat sig ett grepp och det räcker med oavgjort mot jumbon Helges för att vinna serien och ta klivet upp i fyran.

Sedan är det spännande om de två kvalplatserna till fyran, där det står mellan Forsbacka, Skutskär och GGIK/Sätra 2. Skutskär möter bottenlaget Stensätra 2 borta – medan

Forsbacka och GGIK/Sätra 2 möts i den sista omgången. GGIK/Sätra 2 behöver vinna för att ta en kvalplats, men det är läge för dramatik på Mariehov.

I botten k-a-n jumbon Helges rädda en kvalplats, men då krävs det alltså seger mot topplaget Norrsundet borta. Mer troligt är att Helges åker ur och Hofors AIF 2 och Högbo AIK får kvala för att hänga kvar via dubbelmöten med tvåan, respektive trean i sexan.

De kvalmatcherna spelas söndag 8 och söndag 15 oktober.

Sista omgången i femman spelas lördag kl 15.00.

Div 6, herrar

Nybildade Åbyggeby FK är seriesegrare sedan en tid tillbaka i en serie som startade med tio lag men som i slutskedet bara består av sju.

Årsunda IF 2 tar den ena kvalplatsen, medan Österfärnebo och Storviks IF slåss om den andra. ÖFIF har två poängs försprång och behöver bara en poäng till men har Åbyggeby borta i sista medan Storvik har jumbon Ockelbo IF 2 på bortaplan.

Sista omgången i sexan spelas lördag kl 11.00.