Jonathan Hellström stannar i Sandvikens IF – klar för ytterligare två säsonger

28-årige Hellström, som spelade 72 matcher för Gefle IF i allsvenskan och gjorde flera framträdanden i ungdomslandslagen, kom till Sandviken 2013. Efter skadebekymmer tog Hellström ett uppehåll under 2014 och gjorde därefter comeback under fjolåret.

Under årets säsong har Hellström fungerat som en vitkig kugge i Sandvikens lag på det centrala mittfältet och nu nu står det klart att Hellström fortsätter sin spelarkarriär i klubben. På Sanvikens hemsida meddelades under onsdagen att han skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

"Vi hoppas på fortsatt utveckling och framgångar kommande år och tackar för signaturen på kontraktet", skriver Krister Parling på klubbens hemsida.