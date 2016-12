Strömsberg värvar Årsundas tränare: "Han ger oss rutin"

Strömsberg närmade sig först Löfgren med ett förslag om att träna laget, men nu tar han steget över som spelare i stället då det suget är starkast hos 30-åringen i nuläget.

Tobias Löfgren har tidigare spelat division 2-fotboll med både Brynäs och Sandvikens IF.

– Det är bra för oss att få in spelare som varit på den nivån tidigare, säger Rikard Birkehorn som tidigare värvat Simon Jonsson och Gustav Jonsson från Ockelbo och Amin Naffati från Hofors.

Linus Larsson lämnar för Valbo och Tomas Gunnarsson spelar på lägre nivå kommande säsong. Dessutom har spelare som Marcus Söderlund och Björn Johansson varit iväg och testat med andra klubbar.

– Jag har några spelare i truppen som jag väntar på svar från, och en forward på ingång, säger Rikard Birkehorn.

Sedan tidigare är det klart att viktige målvakten Martin Sundström, som gjorde comeback under säsongen och var en bidragande faktor till lagets uppryckning, fortsätter.

Strömsberg kommer spela i division 2 norra Svealand som nästa år består av FC Gute, IFK Aspudden-Tellus, IFK Lidingö, Karlbergs BK, Sundbybergs IK, Strömsbergs IF, Eskilstuna CIty, BKV Norrtälje, Gamla Upsala, Håbo FF, Skiljebo SK, Syrianska IF Kerburan, BK Forward och Karlslunds IF.