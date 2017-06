GIF höll ut och vann mot Trelleborg

Det är en spännande match in i det sista. På slutet tappade Gefle IF bollen och slarvade en hel del. Det var mycket Trelleborg i den andra halvleken.

August Strömberg gör några riktigt fina räddningar och Gefle IF håller tätt fram till slutet. Nu är förlustsviten bruten.

Bra jobb på mittfältet i dag. Piotr gör flera bra brytningar. Det bästa läget skapas när Deniz Hümmet kliver fram och får på ett bra skott, bara några meter från straffområdet, och bollen går i. Det var ett viktigt mål som laget kommer att bära med sig, för att jobba sig uppåt igen.

Adam Bergmark Wiberg gör en bra match och får två fina lägen med avslut på mål i den första halvleken. Ett strax efter Hümmets mål, men han når inte riktigt fram.

Segerjubel för Gefle IF som bröt förlustsviten, och Trelleborg, som hittills inte hade förlorat på hemmaplan fick känna på det när blåvita Gefle IF gästade Vångavallen under måndagskvällen.

Trelleborg–Gefle IF 0–1 (0–1)

Första halvlek:

12) 0–1 Deniz Hümmet

Andra halvlek:

Varningar, GIF: Anton Lans (90+4)

Trelleborg: Robin Nilsson (73)

Hörnor: 7–2 (2–1)

Avslut på mål: 11–6 (6–6)

Avslut totalt: 14–6 (8–6)

Frisparkar: 12–10 (7–5)

Domare: Jonas Karlsson

Publik: 2 802

Poängligan

Målvakt

August Strömberg 4

Försvar

Jesper Florén 3

Martin Rauschenberg 3

Anton Lans 3

Jens Portin 3

Mittfält

Jonas Lantto 4

Piotr Johansson 4

René Makondele (84) 4

Adam Bergmark Wiberg (69) 4

Anfall

Deniz Hümmet 4

Johan Oremo 4

Ersättare

Tshutshu Tshakasua (69) 4

Adrian Bjelkendahl Haaranen (84) 3

Jesper Björkman

Kevin Persson

Viktor Frodig

Melvin Mårtensson Almevind

Snittbetyg: 3,6

Poängförklaringar:6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas. Sp ej: Spelade ej.

Torsdag: Örgryte–Degerfors. Söndag: Gefle IF–Åtvidaberg, Öster–Varberg, Frej Täby–Gais, Falkenberg–Syrianska. Måndag: Trelleborg–BP, Värnamo–Helsingborg, Dalkurd–Norrby.