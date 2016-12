Kontraktet med Gefle gick ut – nu har Robin Nilsson gjort klart med ny klubb

LÄS MER: Så spelar GIF i superettan – här är hela spelprogrammet

Robin Nilsson från Tomelilla skrev som junior på för Malmö FF, men slog inte igenom där och kom till Gefle från Ängelholm 2014.

Där har han startat för det mesta sedan han kom. Men efter degraderingen till superettan är den tiden över. Nilsson kommer spela i samma serie, men i en annan tröja.

Han har skrivit på för Trelleborgs FF och flyttar därmed hem till Skåne.

"TFF ser i Robin en etablerad lagspelare med spetskvalitet och stor rutin från både Allsvenskan och Superettan", skriver klubben på sin hemsida.

Hasse Berggren hade hoppats få behålla Robin Nilsson, som blev lagkapten under säsongens gång, på det centrala mittfältet men måste nu tänka om.

– Han gav mig beskedet på fredag kväll och vi har varit medvetna om att risken fanns att han skulle försvinna sen det här med Trelleborg dök upp. Han har ju familjen där nere, säger Berggren.

Robin Nilsson har skrivit på ett treårskontrakt med Trelleborg.

Kunde ni inte matcha hans krav ekonomiskt?

– Vi kom aldrig så långt, det var aldrig någon regelrätt förhandling, säger Gefles sportchef.

Just nu finns två centrala mittfältare under kontrakt, Jonas Lantto och Kwame Bonsu, och Hasse Berggren är tydlig med att man vill ha in en spelare till där.

– Vi sitter ju inte och rullar tummarna direkt, det finns en plan som följs nu när vi fick nej av Robin.

Robin Nilsson startade i 84 av 90 allsvenska matcher under sina tre år i GIF, och gjorde ett mål.

– Han har varit en stabil och duktig spelare, en pådrivare som alltid stått längst fram och det är tråkigt att tappa honom. Men så är det i den här branschen, spelare kommer och går, säger Hasse Berggren.

LÄS MER: Gefle IF värvar mittback från Helsingborg