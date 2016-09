Tolv år och redan vinnare

Vi sitter vid köksbordet hemma i Hagaström. Ingrid läppjar på sitt te och svarar noga på alla frågor, ibland sekunderad av mamma Malin och pappa Oskar. Någon blygsel står inte att finna, det kan vara sångens förtjänst.

Efter att länge ha stått i kö fick hon för knappt två år sedan plats i Helges sångprojekt. Sedan dess har hon ungefär en gång i månaden fått lektioner i sångstudion av Johan Jämtberg. Professionella instruktioner, nyvunna kunskaper och Helges goda gemenskap har stärkt hennes personlighet.

Ingrid ansökte till ”Thank you for the music”, den internationella sångfestivalen som för första gången hölls i Gävle i månadsskiftet augusti-september. Men när hon blev uttagen uppstod ett dilemma. Tävlingen sammanföll med hennes första skolresa någonsin, till ett vildmarksläger i Smörnäs.

– Jag som har så svårt att välja, säger Ingrid. Jag kan knappt välja vilken färg jag ska ha på mina byxor.

Nu gick det att kombinera, tack vare en väl fungerande logistik. Ingrid kunde på onsdagen uppträda på Stortorget där hon framförde Whitney Houstons ”I have nothing” och på torsdagen under själva tävlingsmomentet i konserthuset där Beyonces ”Start over” stod på repertoaren.

– Det blev många bilfärder fram och tillbaka, men det gick, alla parter var tillmötesgående, inskjuter mamma Malin.

I skenet av spotlights hamnade publiken i mörker vilket fick nervositeten att bedarra. Ingrid tycker att det gick bra, frånsett lite darr på rösten alldeles i början. Det var det mer nervöst att vänta på prisutdelningen. Efter att alla tio bidrag framförts uppträdde Helge Allstars.

– Jag hoppades som bäst bli trea, jag ville ju inte skämma ut mig inför hela stan, fnittrar Ingrid.

När vinnarens namn utropades blev den lyckliga chocken desto större och det enda hon uppfattade från juryns motivering var ”perfekt teknik”.

Nu vill hon fortsätta satsa. Hon har blivit inbjuden till en sångfestival på Malta i juni nästa år, och i sjuan hoppas hon få en plats i Solängsskolans musikklass. Hon gör egna låtförsök, skriver både text och musik och artist är ett tänkbart framtidsyrke, men det är å andra sidan också journalist, filmregissör, djurskötare och bagare.

Tennis spelar hon en gång i veckan i GTK-hallen, ”men bara för att träna, inte tävla”, och fiol två gånger i veckan sedan sex år tillbaka. Ingrid visar upp noterna till Vivaldis ”Concerto in A minor”, notbladen är överhopade med sextondelar.

– Det är rätt kniviga saker, säger också Ingrid.