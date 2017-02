Tolv miljoner kronor bara i Gävle – nu vill staten spara på gode män

Det senare befarar Sveriges kommuner och landsting (SKL). Så långt vill inte Maria Larsson sträcka sig. Hon är sedan ett år tillbaka chef för överförmyndarenheten vid Gävle kommun.

– Det blir under alla omständigheter nya förutsättningar för kommunen att förhålla sig till, säger hon.

Hösten 2015 växte antalet ensamkommande flyktingbarn som kom till Gävle och hade behov av gode man från runt 40 till 240. Även om det varit lätt att engagera gode män till flyktingbarn har det ökade trycket ändå avspeglats på överförmyndarenhetens arbete.

Mångdubbelt är det antal ärenden som enheten hanterar utöver flyktingbarnen. Gode män, förvaltare och förmyndare ska senast februari lämna in sina redovisningar för det gångna året. Efter granskning utgår ersättning. Under 2016 dröjde till långt in på hösten innan allt var reglerat.

– Granskningen måste ta sin tid, det är oerhört viktigt eftersom det på en del håll i landet förekommit oegentligheter, säger Maria Larsson.

Det har varit pensionärer med yrkeserfarenhet inom ekonomi som på timtid skött granskningen i Gävle. Men sedan några veckor har överförmyndarenheten visstidsanställt två personer som på heltid tagit över uppgifterna. Även om de håller på att sätta sig in i rutinerna tror Maria Larsson att det inte ska bli samma fördröjning som i höstas.

Under 2016 företräddes ungefär 220 ensamkommande flyktingbarn av gode män i Gävle. Kostnaderna uppgick till närmare tolv miljoner kronor. Pengarna återsöks i dagsläget från Migrationsverket som täcker de faktiska kostnaderna. Hittills har 3 800 kronor utgått per månad och barn för arvode, bilersättning och mindre extra utgifter. Sedan uppehållstillstånd givits har summan sänkts till 2 400 kronor per månad.

Nu vill regeringen i stället införa en schablonersättning på 52 000 kronor per barn. Den summan befarar Maria Larsson inte kommer att räcka med nuvarande nivåer eftersom pengarna även ska delas med socialtjänsten. Hon har fortlöpande informerat politikerna i överförmyndarnämnden och menar att det till slut blir en politisk fråga hur de nya nivåerna ska se ut.

Många kommuner ser sig tvungna att sänka arvoden till gode män, menar SKL och befarar avhopp. Samtidigt kan det finnas kommuner som med egna medel kommer att reglera nivåerna.

– Det är svårt att veta hur stora kostnader det blir i fortsättningen. Det beror på antalet nya ensamkommande barn som kommer, hur gamla de är, hur snabbt de får uppehållstillstånd och om en del kommer att avvisas, säger Maria Larsson.