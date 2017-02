Begränsad effekt av influensavaccin ger ökad risk för lunginflammation

Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari men som i sin helhet normalt sett pågår fram till maj.

Den utgör en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år drabbas drygt 100 000 svenskar och statistik från Socialstyrelsen visar att under tioårsperioden 2005–2014 blev i årsgenomsnitt 32 812 av dessa personer så sjuka att de lades in på sjukhus. I Gävleborg har i genomsnitt 941 personer lagts in varje år under samma tioårsperiod.

– Årets besvärliga influensa gör att vi kan förvänta oss att fler insjuknar i lunginflammation, något som särskilt drabbar individer med en bakomliggande kronisk sjukdom, till exempel hjärt-kärlsjuka och diabetiker, men även äldre människor. Sjukdom och åldrande försvagar immunförsvaret vilket gör att man blir mer mottaglig för lunginflammation, säger docent Cecilia Young, medicinsk rådgivare på Pfizer, i ett pressmeddelande.

– Mitt råd till den som vill skydda sig är att be om vaccination mot lunginflammation samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa, säger Cecilia Young.