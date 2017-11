Bryter PostNord avtal när man inte delar ut post på grund av hissarbete?

Byte av hissar pågår i huset där jag bor, ett så kallat Tryggbohus på Norra Centralgatan 8. I Tryggbohus bor många människor med olika handikapp och sjukdomar, som gör det svårt att gå i trappor. Ingång A, C och D som ska få ny hissar, ett arbete som ska ta cirka fyra veckor per hiss. Ingång A består av fyra våningar och de andra av fem våningar. Jag vet att arbetet måste utföras och har ställt in mig på det.

Men vi boende i huset hade inte räknat med att PostNord inte skulle dela ut posten. Idag, när bytet är inne på tredje veckan, fick jag veta detta.Jag bor högst upp i A, har inte varit ute på 5 dagar och gick ut idag. På undanskymd plats längst ner i trapphuset satt en lapp från PostNord om att vi inte får någon post av arbetsmässiga skäl. Brevbäraren kan alltså inte dela ut posten. Vi hänvisades att hämta posten själva i Marielund. Ett så viktigt meddelande måste lämnas i varje brevlåda. De som inte kan ta sig ut måste få chansen att be om hjälp.

Jag kunde inte se att meddelandet satt i ingång C och D och då undrar man ju om det bara är A som blir utan post, i så fall varför? Annan brevbärare? Om det är så borde PostNord göra en omdisponering av personal så att också vi får post.

Vi är nu i tredje veckan av hissbytet och tänk om jag missat kallelsen till operationen jag väntar på? Eller missar att en betala en faktura i tid? Betalar PostNord tillkommande avgifter?

Man har ju läst om många klagomål på PostNord men så här illa trodde jag inte det var. Har man följt avtalet om postutdelningen?

Margitta Rydh

Svar direkt:Jag beklagar att vår information om att postutdelningen ställdes in på grund av hissrenovering inte nått alla mottagare. Därför börjar vi åter dela ut post på de aktuella adresserna från och med torsdag 8 november.

Katarina Sörman,

produktionsområdeschef, PostNord