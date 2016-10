Dags för älgjakten – Cecilia är en av rekordmånga nya jägare

Den kanske vanligaste vägen in i jakten och till jägarexamen är att det börjar med att den blivande jägaren följer med en äldre släkting på jakt i skogen.

Den bilden har kommit att ändras en del de senaste åren. För Cecilia Thun från Åshammar väcktes jaktintresset genom hennes hund Sigge, en sjuårig springer spaniel.

– Jag började gå viltspårkurser med honom när han var knappt ett år gammal, för jag märkte att han var väldigt intresserad av att spåra när man var ute i skogen, säger hon.

Det visade sig att Sigge hade fallenhet för spårning. Cecilia och Sigge gjorde viltspårprover som resulterade i att Sigge blev viltspårschampion.

– Jag har ingen jägarbakgrund alls, utan det var genom Sigge och att en killkompis som jagar frågade om jag kunde göra eftersök åt honom. Då började jag fundera på jägarexamen också, säger hon.

Genom kompisen blev Cecilia och Sigge medbjudna på godsjakter i Södermanland och någonstans där mognade beslutet och Cecilia tog jägarexamen 2015.

Enligt Naturvårdsverket har andelen teoretiska godkända jägarexamensprover ökat med nästan 60 procent mellan åren 2006 till och med 2015, från 8 530 till 13 551.

En förklaring som Svenska Jägarförbundet för fram är att allt fler är intresserad av att skaffa eget klimatsmart kött. Bo Skjöld är generalsekreterare. Han lyfter fram i ett pressmeddelande att inget är mer ekologiskt än kött direkt från skogen. Som grädde på moset får man också fina naturupplevelser och bättre hälsa och immunförsvar, enligt honom.

Johan Lundberg är ordförande för Svenska Jägarförbundet i Gävleborgs län.

– Många av de här nya jägarna har ingen eller liten jakterfarenhet. Här i länet har vi satt ihop ett jaktlag i Färila i Hälsingland med bara rookies. Vi kallar det "Det första jaktlaget", Laget består av 18 nya jägare och Kristoffer Pettersson från Näsviken är jaktledare. Tanken är att de ska få erfarenhet från det här sammarbetsprojektet med Sveaskog. Skogsbolaget står med 4 500 hektar mark, älgdragare och stugor. Med deras och vår hjälp ska oerfarna jägare slussas in i jägarlivet. Det gäller alla nyblivna jägare. Man är med i två år här och går sedan vidare till andra jaktlag. Förbundets bidrag är att vi har ett antal fadderjägare med under all jakt. Tre mentorer från förbundet är också med och hjälper de nya jägarna, säger han.

Den nyblivna jägaren Cecilia Thun, har i år kommit med i jaktlaget Norrbergs viltvårdsområde. De jagar på 4 600 hektar bond- och bolagsskog utanför Åshammar och består av 35 medlemmar.

– Det blir första jakten för mig, jättespännande. Men jag kan nog bara vara med en dag, och det får bli ett vägpass nära till en bil. Det kommer en liten bebis ganska snart nämligen, säger hon.