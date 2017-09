Fler elever misslyckas med att komma in på gymnasiet i Gävleborgs län

Enligt statistiken från Skolverket är andelen elever som klarar sin behörighet till gymnasieskolan i år 79,7 procent, i jämförelse med 84 procent förra året.

– Det är under all kritik att utslagningen redan vid så tidig ålder får fortgå och till och med öka. Resultaten visar återigen behovet av att tydligt styra resurserna dit de bäst behövs. Det måste finnas möjlighet till stödinsatser tidigt i grundskolan. Om inte lärarna har möjlighet att sätta in stödet när det behövs så kommer det aldrig gå att vända utvecklingen, säger Åsa Fahlén, Lärarnas riksfördbunds orförande, i ett pressmeddelande.

Siffrorna visar även att föräldrarnas bakgrund spelar en stor roll för om eleven lyckas bli behörig till gymnasieskolan eller inte.

– Det är ett stort misslyckande att inte skolan bättre kan kompensera för elevernas bakgrund. De förslag till en mer likvärdig skola som Skolkommissionen har lagt, och som regeringen delvis ställt sig bakom, måste nu genomföras skyndsamt och i sin helhet, säger Åsa Fahlén.

FLER NYHETER:

► För Plus-kunder: Tierps kommun betalar 800 000 kronor till tillståndslöst HVB-företag efter förlikning – locket på om detaljerna

► Insändare: Konstigt att skolkorten i glesbygden gäller olika tider?

⬛ Är du prenumerant? Klicka här för att logga in på ditt digitala konto.