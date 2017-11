Förhandlingarna om Å-rummet blev en uppvisning i härskarteknik

Syftet var att Gävle kommun, företrädd av en jurist, och kommunens konsulter skulle framföra sin sak än en gång och alla som lämnat synpunkter skulle få möjlighet att yttra sig igen. Närvarande förutom domstolen och representanter från kommunen och länsstyrelsen var Naturskyddsföreningen samt ett antal privatpersoner och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Kommunen gick åter igenom projektidéns delar och den anlitade arboristen Harald Kratschmer höll ett långt, mycket högljutt, anförande om varför träden i Å-rummet måste tas bort.

Mitt i mötet delade kommunens jurist ut ett flera sidor långt nytt yttrande, en total nersabling av all kritik. Vid påpekande att vi borde ha fått detta tidigare sa domaren: ”Men ni fick det ju nu.”

Flera frågor som ställdes under dagen fick inga riktiga svar.

En önskan om en second opinion från en annan arborist, bemötte kommunens jurist med att det finns en arborist i kommunen och att Harald Kratschmers undersökning och utsaga kan betraktas som en second opinion. Men någon first opinion från kommunens arborist har aldrig presenterats.

Professor emeritus i systemekologi Sture Hansson föreläste om bryggornas fördelar för fiskbestånd och fiske. När frågan om biologisk mångfald gällande träden lyftes, sa Sture Karlsson att lindar inte tillhör den naturliga floran i Sverige. De är inplanterade och biologisk mångfald bland lindar är därför inte någon riktig biologisk mångfald. Harald Kratschmers svar om biologisk mångfald var att det är något som finns i skogen.

Vid påpekandet att det inte går att ersätta 150-åriga träd nämnde Kratschmer en äldre lindallé på landsbygden och tycktes mena att gamla träd flera mil bort är alibi för att fälla träd i centrala Gävle.

Frågan om hur kommunen följer sin trädpolicy, enligt vilken äldre träd ska bevaras och vårdas, besvarade juristen med att att Gävle kommun tycker och upplever att policyn följs.

Frågade om på vilka grunder Kratschmer i sin trädinventering gett samtliga träd i Å-rummet lägsta siffra för det kulturhistoriska värdet, liksom även i flera fall för estetiska och biologiska värden, tystades av kommunens jurist som blixtsnabbt bytte ämne.

Påpekandet att det redan finns träd i Gävle som planterats i så kallad skelettjord och som inte mår bra avfärdades också.

Så kan en slipsten dras. Dom faller senast 19/1 nästa år.

Camilla Dal