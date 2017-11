Fotbollsordföranden: "Självklart behöver vi all hjälp vi kan få"

Det är just därför som vi träffas just där utanför Strömvallen, för att få svar på vad hela det är projektet egentligen handlar om.

– Det är både lite vemod när man tittar in här och det ser lite mossigt ut här, men samtidigt inger det hopp. Jag ser ju framåt. Nu är vi överens, både i politiken och i fotbollen – och det är om att vi ska öppna Strömvallen.

Vi börjar där. Vad är ni överens om. Och vilka är överens?

– Att Gävle kommun ställer Strömvallen till förfogande för fotbollen i Gävle – och att vi ska bilda en alliansförening som ska driva verksamheten där.

Du får nog förklara ytterligare!

– Strömvallen ligger i dag under kommunstyrelsens förvaltning och därmed operativt under kommunledningen. Helen Åleskog filar just nu på ett avtal mellan kommunen och alliansföreningen. Där ställer kommunstyrelsen Strömvallen till alliansföreningens förfogande utan kostnad – men man vill heller inte ha några kostnader. För kommunen ska det vara ett nollsummespel.

– En sak har dock dykt upp nu, som vi inte kände till och som är ett problem.

Vadå?

– Man har gjort beräkningar om att det skulle kosta oss runt 250 000 kronor per säsong att driva Strömvallen – men elkostnaden verkar sticka iväg.

– Bara belysningen, även om man drar ned den på 25 procent av nivån under en allsvenska säsong, så kostar den 240 000 kronor. Och det begriper jag inte. Och då är vi ju snabbt uppe i en halvmiljon. Det här är något vi måste jobba med redan nu. Går det att byta ut lampor, går det att få nån typ av sponsringen av Gävle Energi?

Låter som ni kört in i väggen direkt?

– Nej då. Det viktigaste är på plats. Vi hade senaste i måndags ett möte med Gavlefastigheter om vilka lokaler, alltså vilka delar av omklädningsrum, som vi får tillgång till.

– Men vi jobbar egentligen nu med två huvudfrågor.

Vilka?

– Först måste vi bilda en alliansföreningen och för att lyckas med det måste vi träffa fotbollsföreningar och se vilka som vill vara med. När vi satt på Teknikparken var ju alla som var där överens.

– Sedan är det ju att mer exakt komma fram till vad kostnaderna för att driva Strömvallen blir – och hur det ska finansieras.

Det låter som rätt stora detaljer?

– Har vi kommit så här långt så ska vi ta oss i mål också. Jag är optimist.

Vad har du fått för reaktioner sedan den öppna debatten på Teknikparken?

– Jag har pratat såväl med föreningar som privatpersoner som bor i närheten av Strömvallen som tycker det är bra om Strömvallen kan användas igen. Speciellt av ungdomslag.

Åter till driften. Du har möjlighet att efterlysa hjälp här – vad säger du då?

– Vi behöver ekonomisk hjälp, så vi jagar företag som kan tänka sig att hjälpa till om olika sätt.

– Men vi behöver ju även praktisk hjälp, folk som vill vara med och jobba ideellt på plats på Strömvallen. Och där är alla välkomna.

Men hur gör man då? Vart vänder man sig.

– Till Gestriklands fotbollförbund. Man man mejla, ringa eller skriva brev – bara vi får kontakt så kan vi gå vidare.

– Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Som det är i föreningslivet.

Även om du är optimist verkar det vara långt kvar?

– Ja, det är det. Men vi ska ju inte öppna förrän i mars heller. Vi har ju många föreningar som driver idrottsplatser, så kunnandet finns inom fotbollen.

Frågan måste ändå ställas – behövs verkligen Strömvallen igen?

– Annars hade vi inte satt igång det här. Det finns inget nostalgiskt i det här, även om Strömvallen är klassisk idrottsmark.

– Det saknas ju fotbollsplaner. Det vet vi. Och Strömvallen är en central plats. Med den öppen kan vi minska trycket på andra planer. Jag är exempelvis säker på att skolidrotten kommer att se möjligheten. Redan nu använder man ju gamla kastplanen rätt omfattande.

Det här verkar ligga dig varmt om hjärtat.

– Ja, oerhört. Jag kommer nog att var mer inblandad i det här handgripligen än som ordförande i förbundet. Helst om jag får en ersättare där vid nästa årsmöte.

– Det här med Strömvallen känns himla bra. Om vi hoppar över alla hinder och ser möjligheterna – så skulle det ju vara fantastiskt att stå här vid samma tid nästa år och kunna sammanfatta en säsong med full fart. Vi siktar på det.

FOTNOT: Gestriklands fotbollförbund når du på mejlen fotboll@gastidr.se och på vanliga post- och besöksadressen Gestriklands fotbollförbund, Box 975, Nobelvägen 2, 802 67 Gävle.

