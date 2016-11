Bocken byggs inte upp igen – lill-bocken får hoppa in och vikariera

På tisdagen fattade samtliga partier i Gävle beslut om att Gävlebocken inte kommer att byggas upp på nytt.

– Vi kommer istället att flytta upp lill-bocken som har gjorts av den naturvetenskapliga föreningen på Vasaskolan. Vi flyttar den för att ta vara på gävlebornas engagemang, säger kommunstyrelsensordförande Inger Källgren Sawela (M).

Skälet till beslutet är att det anses bli för dyrt och svårt att bygga upp en ny bock.

– Att bygga en ny bock tar lång tid och det kräver mycket skickliga hantverkare. Det är inte rimligt att hinna ta fram en ny bockoch det kostar för mycket pengar, säger Inger Källgren Sawela.

Lill-bocken, som redan i dag är placerad på Slottstorget, kommer att flytta in i det kameraövervakade hägnet under veckan, meddelar kommunen in pressmeddelandet.

– Den lilla bocken kommer att flyttas så snart skelettet av den nedbrunna bocken har rivits, och kommer att bevakas, säger Gävlebockens talesperson Maria Wallberg.