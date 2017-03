Brynäs IF och Länsförsäkringar Gävleborg förnyar sitt samarbete

– Det här gör det inte bara möjligt att fortsätta utveckla vår hockeyverksamhet, framförallt säkerställer Länsförsäkringar Gävleborg att klubben kan fortsätta utveckla föreningens sociala verksamhet En Bra Start. Dessutom garanterar vi via avtalet att Brynäs IF kommer att spela i den rena matchdräkten i minst tre år till, säger Johan Cahling, vice klubbdirektör Brynäs IF i ett pressmeddelande.

En bra start är Brynäs IF:s satsning med fokus på det som händer vid sidan av isen. Projektet initierar nya fritidsaktiviteter för barn och ungdomar och man arbetar också för att fler ungdomar ska komma ut i praktik för att bidra till att fler ungdomar får anställning, vidareutbildar sig eller startar egna företag.

Brynäs IF når i dag 13 789 barn och unga via verksamheten En bra start. Nu satsar man vidare och målet är att sprida modellen i hela länet och fortsätta att utveckla verksamheten En bra start.

– Tillsammans har vi jobbat fram verksamheten En Bra Start utifrån Brynäs samverkansmodell, där föreningar, företag och aktörer i samhället samverkar för att skapa en bra start för barn och unga, säger Ove Bäckström, VD för Länsförsäkringar Gävleborg.