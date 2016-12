Det fria ordets festival inleddes i Gasklockorna: "Vi får inte ta det för givet"

I dagarna tre uppmärksammas och diskuteras det fria ordet i Gasklockorna i Gävle – allt till tryckfrihetsförordningens ära. Grundlagen fyller nämligen 250 år i dagarna, vilket firas med kulturfestivalen X-press.

– Vi tar grundlagarna för givet, men om man åker till ett land där de inte är lika givna märker man hur fantastiska de är. Grundlagarna är absolut inte självklarheter, vi får inte ta det för givet, sade Per Bill, landshövding, i sitt invigningstal.

– Gävleborg har, per capita, tagit emot flest människor på flykt i hela Europa. Då är det viktigt att vi förklarar för dem som kommer hit att staten är god och att lagarna är på den enskilde individens sida, där är något som många av dem som flytt inte vet om, fortsatte han.

Under dagarna kommer besökarna att få ta del av bland annat föreläsning med graffitikonstnären Carolina Falkholt, spelning med rapparen Silvana Imam och filmen "He named me Malala".

En av torsdagens höjdpunkter var fotografen Ulf Berglunds utställning med bilder på Sydafrikanske frihetskämpen Nelson Mandela – vilket uppskattades av familjen Hemborg/van Wyk.

– På nationella provet skulle man välja sin stora idol och jag valde Nelson Mandela, för att han gjorde så att jag kan leva som jag gör i dag, säger Oscar Hemborg, vars pappa Nolan van Wyk kommer från Sydafrika.