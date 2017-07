Efter det kraftiga skyfallet – översvämning vid Gävle centralstation

Under måndagseftermiddagen drog det in ett kraftigt åskoväder över Gästrikland och under kvällen öppnade sig skyarna än mer med kraftig nederbörd.

Vid centralstationen kom det stora mängder vatten vilket försvårade för bilister som skulle åka i tunneln under tågspåren då vattnet stod högt över det normala.

Räddningstjänsten fick även in larm om vattenskador på Södra Stapeltorgsgatan på grund av det kraftiga regnet.

Det kraftiga åskovädret tidigare under dagen orsakade bland annat två stycken bränder.

