Efter massavhoppen: Nya ambulanschefen ska vända krisen

Peter Sund visar bilarna ute i ambulansgaraget. Det är förmiddag och de allra flesta är fortfarande på plats. Knappt en timme senare har många av dem åkt ut på jobb.

Peter Sund beskriver ambulanssjukvården som ett jobb där man får se mycket av samhället. Ofta handlar det inte bara om att hjälpa patientera – utan även att hantera situationen runt omkring – som att ta hand om oroliga anhöriga.

Sedan första september är det han som håller i rodret.

– För mig personligen känns det som en trygghet att jag jobbat i verksamheten, jag vet vad man kan ställas inför, säger han.

När Peter Sund klev på tjänsten hade ambulanssjukvården precis gått igenom en stor kris. Efter att det omdiskuterade jourförslaget införts skakades verksamheten av massuppsägningar med ställda bilar som följd. Den förra chefen slutade – och den nuvarande chefen för akutmottagningen, Simon Nilsson – gick in som tillfällig chef även för ambulansen.

När tjänsten som ambulanschef utlystes tidigare i år sökte Peter Sund den – och fick jobbet.

– Det här är något jag verkligen vill göra. Det är en fantastisk verksamhet som är väldigt viktig för samhället, säger han.

Själv började han sin karriär i sjukvården på just ambulansen.

Redan i slutet av sin sjuksköterskeutbildning, 1998, började Peter Sund vid ambulansen. När han var färdigutbildad blev han kvar ett tag innan han prövade sina vingar på annat håll.

Sedan dess har han bland annat vidareutbildat sig till narkossjuksköterska, jobbat som chef på akutmottagningen i Gävle och arbetat som polis.

Nu vill han få ambulansen att blicka framåt efter den tumultartade tiden.

Han säger att han vill att de ska lämna det som varit bakom sig och fokusera på framtiden. Enligt honom är viktigt att alla medarbetare får känna sig delaktiga i arbetet med att forma ambulansens framtid.

Peter Sund berättar att de nyligen startat upp ett gemensamt målbildsarbete där medarbetarna tillsammans ska komma fram till vart de vill att att ambulanssjukvården ska vara i framtiden.

– Vi måste få lugn och ro att arbeta framåt, där vi kan hitta ett sätt att nå varandra, säger han.

Han beskriver sig själv som en enskild pusselbit i en helhet som man ska forma tillsammans.

– Vi behöver ta del av allas kunskaper, av allas idéer – av allas erfarenheter, säger han.

Samtidigt medger han att fortfarande finns svårigheter som måste lösas.

– Jag har förståelse för att man kan känna saker. Men vi sitter alla i samma båt – vi har bara olika roller och positioner. Det är oerhört viktigt att medarbetarna är med i det här arbetet. Det är från dem som många av idéerna kommer. De sitter på mycket kloka idéer, säger han.

Enligt Peter Sund ska många av medarbetarna ha känt igen honom från tiden då han själv jobbade på ambulansen. Och mottagandet från personalen beskriver han som varmt.

Ambulanssjukvården är fortfarande underbemannad och bilar behöver även fortsättningsvis ställas. Samtidigt säger Peter Sund att det känns som att det börjar vända.

– Det är mest ansträngt i Bollnäs och i Gävle. Men vi har mer resurser än i somras, säger han.

I Gävle berättar han att det just nu ställs en dagbil måndag till fredag. Även under nätterna behöver det i nuläget ställas en bil. Men under helgerna säger han att de kan jobba med full beredskap.

I Hälsingland säger han att läget är bättre. Men även där måste ställer de en flerbårsbil under helgerna. Han säger att det här är något som de jobbar på att lösa och att situationen förändras när de får mer resurser.

– Det är såklart olyckligt när många säger upp sig som har så mycket erfarenhet, säger han.

Något som han däremot ser som positivt är att intresset för just ambulanssjukvården tycks vara stort. Sedan i somras berättar han att 27 personer sökt sig till ambulansen – flera av dem har inte jobbat i regionen tidigare.

– Det är annorlunda mot akuten där jag senast kommer ifrån, där finns inte alls det här trycket, säger han.

Peter Sund säger att han planerar att gå in och jobba i verksamheten ibland – då som vilken ambulanssjuksköterska som helst.

Och visst verkar suget finnas kvar att följa med bilarna ut på jobb.

– Det är svårt att låta bli att inte hoppa med, säger han och tittar upp mot en av ambulanserna i garaget.