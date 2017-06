Fortsätt koka dricksvattnet i Hamrångefjärden och Bergby – kanske ända fram till helgen

Eftersom ledningen som gått sönder går under järnvägen är den svår att laga. Under natten mot onsdag har den lagats provisoriskt. Under dagen börjar arbetet med med en mer permanent lagning.

För att kunna häva kokningsrekommendationen måste prover visa att vattnet är rent. Att det alltså inte har kommit in förorernat vatten i ledningarna. Förhoppningen är att rekommendationen kan avslutas till helgen.

"Vi är medvetna om att det är jobbigt att behöva koka vattnet och beklagar verkligen besvären som detta medför", skriver Gästrike Vatten på sin hemsida.

Det är en stor vattenläcka vid järnvägen som gjort att stora delar av ledningsnätet i Hamtångefjärden och Bergby har varit utan tryck. Därför uppmanar Gästrike Vatten alla att vara mycket sparsamma med vattnet, även om det går att fortsätta att duscha, tvätta och diska som vanligt.

Vattnet ska kokas upp i kastrull eller i en vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet – det behöver alltså inte koka en viss tid.

Kokt vatten ska också användas när du borstar tänderna, brygger kaffe och sköljer grönsaker. Exempelvis makaroner och annan mat kan kokas i kranvatten, då bakterierna dödas.

Två tillfälliga vattentankar ställdes ut under tisdagskvällen, en vid idrottsplatsen i Hamrångefjärden och en vid Ica i Bergby.

