Gävle stadsbibliotek startar engelsk bokcirkel

En av Gävle stadsbiblioteks verksamheter är att träffas och diskutera skönlitteratur, där språket utgör kärnan i samtalet och mötet mellan Gävle kommuns invånare.

Kommande onsdag, 4 oktober, startar Gävle stadsbibliotek sin första bokcirkel på engelska med "The Book Club".

– De flesta i Gävle kan engelska som modersmål, andraspråk eller skolspråk. Vi har gjort ett brett urval av böcker. Man kan komma på en träff eller alla, säger bibliotekarierna Susanne Harris och Jakob Hedbom, som leder de engelska bokcirklarna, i ett pressmeddelande.

Alla som önskar får delta och bibliotekarierna har valt ut tre böcker. Först ut är den sydkoreanska romanen "The Vegetarian av Han Kang" och därefter fortsätter bokcirkeln 1 november med en roman om kvinnorna som omgav Charles Manson, "The Girls" av Emma Cline. Sista träffen sker 6 december med Noah Hawleys thriller-roman "The Fall".

Tiden för samtliga träffar, som leds på engelska av bibliotekets personal, är klockan 17.30–18.30. Man behöver inte ha läst färdigt den aktuella boken för att vara med på en träff.