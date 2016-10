Gefleortens tillverkar grädde i Luleå – "Det låter inte särskilt lokalt"

Gefleortens mejeri är ett av Sveriges äldsta mejeriföretag. Mjölkleverantörerna finns i Gästrikland, norra Uppland och Dalarna. Sedan 1992 har mejeriet profilerat sig som "det lokala mejeriet" som har varit ett framgångsrikt signum.

Trots det tillverkas flera av mejeriets produkter inte lokalt på mejeriet i Gävle utan i Luleå.

När Arbetarbladet besöker Willys butiken i Hemsta hittar vi tre produkter som inte tillverkas lokalt i Gävle. Det handlar om Geflortens vaniljvisp, mellangrädde vispbar och matlagninggrädden.

På baksidan av förpackningen står det: Tillverkas på Luleå mejeri.

– Det hade jag ingen aning om. Jag brukar köpa mejerivaror från Gefleortens för att jag vill stödja det lokala. Men det här låter inte särskilt lokalt, säger Kennet Sköld till Arbetarbladet utanför Willys i Hemsta.

– Ja jag tappar lite förtroende faktiskt.

Enligt Magnus Lindberg, VD på Gefleortens mejeri är det en fråga som handlar om investering.

– Det är tre produkter som kräver lång hållbarhetstid. Vi saknar den utrustningen som krävs för att kunna producera dem. Därför har vi valt att göra ett samarbete med Norrmejerier i Luleå, säger han.

Är det inte på gränsen till falsk marknadsföring?

–Nej vi tycker inte det. Det framgår tydligt på baksidan av förpackningen, säger han.

Under våren fick Gefleortens mejeri säga upp 10 av sina 70 anställda. Anledningen var det tuffa läget i branschen som uppstod när världsmarknadspriset på mjölk pressades ner under 2015. Det påverkade också Gefleortens mejeri ekonomiskt eftersom konkurrensen från dem stora akörerna på marknaden i Sverige ökade. För Gefleortens resulterade det i en minskad försäljning på omkring fyra procent under förra året.

Tillverkningen i Luleå har enligt VD Magnus Lindberg pågått i mer än 1 1/2 år. Utanför Willys i Hemsta är det flera konsumenter som upprörs.

– Jag har inga problem med att köpa grädde från Luleå men jag tycker definitivt att Geflortens bör ändra sin slogan om dem ska fortsätta med det, säger Emilie Gutierrez som handlar på Willys.

