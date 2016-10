Glänsande lack och rykande däck på motormässa i Gävle

I helgen kunde motorintresserade söka sig till motormässan i GTK-hallen. Där bjöds det bland annat på uppvisningar med den publikfriande grenen drifting. Då bilarna kör på en bana och föraren med kontroll sveper förbi framför publiken med en svans av dimma från de rykande däcken.

Det låter rejält av skrikande däck och motorer. På första parkett vid stängslet står Jonas Sommare med sina söner Henry och August ock kollar på bilarna.

– Det är jättespännande, inget otäckt bara spännande, konstaterar de.

Inne i GTK-hallen fastnar blicken på tre glänsande bilar, en rosa, en grön och en med djungelbokenmotiv målad över hela karossen.

Ägarna Janni Mauritzson, Ola "Katamso" Ericson och Johan Håkansson äger bilarna. De åker runt på bilmässor, bilträffar och bilutställningar. Ibland är bilarna med i en slags skönhetstävling för bilar, då bedöms flera olika saker på fordonet så som bästa lack , bästa inredning.

– Vi har kört 70 mil upp hit. Man ska köra bilarna så mycket som möjligt, glida i dem. Medtrafikanterna kan ibland köra upp jämsides och titta, fortsätter Ola Ericson.

Janni Mauritzsons äger den gröna bil som hon köpt av Ola Ericson som byggde den hon var med under bilens förvandling och köpte den när Ola Ericson skulle börja med en ny. Bilen är en hyllning till den avlidna skådespelaren Paul Walker från filmerna The fast and furious.

– Det bästa med den här bilen är hur den ser ut. Den är häftig och väldigt skön och lätt att köra också, säger Janni Mauritzson.