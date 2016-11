Grillarna är provkörda – kolla in nya snabbmatsrestaurangen

Det är också den tredje i landet med den nya designen som Maxkoncernen tagit fram tillsamman med arkitekt Gert Wingårdh. Plats för 130 sittande gäster finns i restaurangen. Sista november har man premiär.

– Vi har sett att det finns utrymme för en tredje restaurang, och läget är bra här vid E4, säger Håkan Engström som är restaurangchef för de tre restaurangerna i Gävle.

Han berättar att lönsamheten för restaurangerna i Gävle är mycket god.

Sedan ett år tillbaka har man samarbetat med Gert Wingårdh och jobbat fram den nya profilen. Maxkoncernen har 101 restauranger i Sverige.

– Vi har mycket naturmaterial i såväl interiör som exteriör. Trä, sten och gummi till exempel, säger han.

Han berättar att flödet genom restaurangen också är mer genomtänkt med sina betalstationer direkt efter entrén.

– Man kan också betala och beställa sin mat via vår app. Gör det längs vägen och ange en tid när sällskapet kommer, så är maten klar när man rullar in till vår drive- in, berättar Håkan Engström.