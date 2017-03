Här är Gästriklands snyggaste skägg 2017 – "Jag hade absolut inte räknat med att vinna"

Tävlingen som arrangeras av Sotlugg & Linlugs har pågått på deras Facebooksida samt på Instagram (sotluggolinlugg), där den som lockar flest gilla-markeringar totalt vinner.

– Jag trodde att jag skulle få 200 röster eller så som mest, jag hade absolut inte räknat med att vinna, säger Henrik.

Han firar vinsten med vänner och en del av de andra skäggfinalisterna med att käka oxfilé på restaurang i Gävle.

Henrik hade sammanlagt fått över 1000 röster på sitt skägg och vann över tvåan med omkring 100 röster.

Henrik säger att han haft skägg under ett längre tag men aldrig så långt skägg som han har nu. För att vårda skägget använder han skäggbalsam och andra produkter.

– Det är jätteroligt att Henrik vann, säger initiativtagaren och projektledaren Pernilla Kilgren på Sotlugg & Linlugg.

Hon berättar att Henrik kom till salongen som kund och att hon berättade om tävlingen och peppade honom att ställa upp. Och så gick han och vann hela tävlingen.

– Det har varit en fantasktisk kväll och det var helt fantastiska skägg som var med i finalen, säger Henrik.

De fem som tävlat är Ante Evertsson från Hofors, Peter Söderberg , Gävle, Markus Wickström, Gävle, Henrik Niemi, Gävle och P-A Pudas, Gävle.

Under skäggfesten bjöds även på underhållning av Barbershopkvartetten Kanel samt coverbandet Jennie Was. På plats fanns även barberaren Nils som demade skägg under kvällen.

Resultat: Gästriklands snyggaste skägg

1. Henrik Niemi

2. P-A Pudas

3. Ante Evertsson

4. Markus Wickström

5. Peter Söderberg

Fakta/ Henrik Niemi

Aktuell: Vinnare av Gästriklands snyggaste skägg 2017

Ålder: Snart 35

Jobbar: Sandvik

Bor: Forsbacka

