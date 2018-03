Ingemar Persson har kört buss i 60 år: ”Det var en charmig tid”

Ingemar Persson tar emot i tegelvillan som han med egna händer byggde i Åbyggeby 1954. Han kommer nästan direkt från en sångövning med en av de tre körer han är medlem i. Trots sin höga ålder rör han sig smidigt upp och ner i villan och hämtar minneslådor med bilder och klipp från när det ­begav sig. Han bläddrar, plockar fram och tänker tillbaka.

– Det var en charmig tid. Målet för mig var att alltid komma tillsammans och skapa en levande bussresa. Då krävdes ett mjukt och fint framträdande, att vara diplomatisk och lyhörd och på så sätt kunna hantera människor, säger han.

Pappa Ernst Persson tog över linjetrafiken mellan Åbyggeby och Gävle 1933. Dagliga turer till och från stan med teaterplan som slutstation. Med ett alldeles färskt busskort i handen satte sig Ingemar som 21-åring för första gången bakom ratten. Det var den 31 mars 1949.

– Privata bussbolag ansvarade för linjetrafiken till Gävle från byar som Åbyggeby, Hille, Bönan och Valbo. Det var lönsamt till en början, men när folk började skaffa egen bil och fler flyttade in till stan blev det till att försöka hitta andra inkomstkällor.

Beställningstrafik vidtog och utvecklades också till bussturism. Första utlandsresan gick till Norge 1953. Vägarnas kvalitet var en annan och bussarna inte lika lättkörda som i dag. Växellådan var osynkroniserad, bromsarna tog dåligt och först på sextiotalet infördes servostyrning. Men det stod Volvo framtill – något annat var inte att tänka på.

1959 fylldes bussen med skidturister till Funäsdalen för första gången. 1961 tillkom höstresor och 1964 julresor.

– I 37 år tillbringade vi ­jularna i Funäsdalen. Då var hela familjen med, mamma och pappa och även barnen långt upp i tonåren, säger Ingemar Persson.

Pappa Ernst körde buss till 70-årsåldern. Ingemar fortsatte också som pensionär. 2009 körde han sin sista busstur och 2013 lämnade han tillbaka busskortet för gott. Det är ingen vågad gissning att han kört mer än en halv miljon mil under åren. Överallt i Europa, särskilt i den mer civiliserade delen av kontinenten som han säger, har han transporterat bussresenärer. Han vurmar särskilt för Österrike, Schweiz och Holland där människorna är varma och välkomnande, men Paris är inte heller något dumt resmål.

– Det fanns ju ingen gps på den tiden. Man måste vara påläst när man rullade in i storstäderna där trafiken var intensiv och det kunde bli trångt. Jag brukar säga att som busschaufför och reseledare måste man kunna lite om ett stort område.

Många mil och timmar bakom ratten, ändå nästan helt befriad från missöden. I Leningrad blev det problem när motorn gick sönder. I det sovjetiska övervakningssamhället var det svårt att hitta någon som godkändes att bärga bussen till gränsen. Det krävdes många byråkratiska manövrar.

– Ryssen som körde lastbilen hade utreseförbud från Leningrad och när vi övernattade i Viborg fick vi inte sova i samma rum. Men vi kom hem till slut.

En gång har Ingemar Persson fått böter för fortkörning. 1962 var han på väg hem från Schweiz med bussen full av symaskins­agenter. På riks-ettan utanför Värnamo körde han 72 km på en raksträcka där högsta tillåtna hastighet var 60. Straffet blev tio dagsböter a fem kronor. Polisens strafföreläggande finns givetvis ännu bevarad.

Familjeföretaget Perssons bussar hade som mest åtta fordon och ett tiotal anställda. Vid sidan av busstrafiken startades också en resebyrå. För elva år sedan köptes bussdelen av den lokala konkurrenten VS Trafik. Året därpå övergick all verksamhet till Björkskoncernen som är representerad i flera norrländska orter. VS & Perssons Bussar finns i dag från Bollnäs i norr till Östhammar i söder med totalt 130 fordon och 300 anställda. Ett av de största uppdragen är SGS-bussen, expresslinjen mellan Gästrikland och Stockholm.

– Även om vi försvunnit ur kretsen av ägare är jag väldigt glad över att namnet lever vidare, säger Ingemar Persson.

Och busslivet släpper han inte. Resan är alltjämt målet, nu som reseledare. När trandansen går i Hornborgarsjön eller tulpaner ska avnjutas i Holland är det Ingemar Persson som kommer att ha mikrofonen i sin hand.

Jubileumsåret 2018

90: Den 28 mars fyller Ingemar Persson 90 år. Öppet hus på Hillegården, lördagen den 24 mars 13-17.

85: Ernst Persson började köra buss mellan Åbyggeby och Gävle 1933.

55: Ingemar Persson körde sin första tur till Holland 1963.

40: Ingemar Persson startade resebyrån Resemakarna 1978.

20: VS & Perssons Bussar startade expresslinjen SGS-bussen mellan Gästrikland och Stockholm 1998.