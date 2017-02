Man i 50-årsåldern orsakade olycka alkoholpåverkad och hade knivar på sig – döms till tre månaders fängelse

I april förra året framförde mannen en personbil, utan att ha rätt till det, i Tierps kommun efter att ha druckit alkohol och vid detta tillfälle hade han narkotika i form av amfetamin kvar i blodet – under eller efter färd.

Under bilfärden kom han över i fel körfält och orsakade en trafikolycka genom att kollidera med ett mötande fordon.

Drygt ett par veckor senare upprepades detta i Gävle kommun, bortsett från att ingen olycka inträffade. Denna gång hade mannen dessutom två knivar på sig i sitt fordon trots att det inte var befogat.

Vid ytterligare tillfällen under året ska mannen ha kört bil, utan att ha rätt till det, under narkotikapåverkan under eller efter färd och han döms nu till tre månaders fängelse för grov olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Mannen förekommer under 58 avsnitt i belastningsregistret och är vid ett flertal tillfällen dömd för samma typ av brott som de han nu döms för.

Mannen har erkänt samtliga gärningar förutom brott mot knivlagen och innehav av nästan ett gram amfetamin. Enligt mannen hade han varit och arbetat i ett badrum och att knivarna var arbetsredskap, men tingsrätten bortser från det då mannen var påverkad av både alkohol och narkotika samt kört bil olovligt.

⬛ Är du prenumerant? Klicka här för att logga in på ditt digitala konto.