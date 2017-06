Man på Brynäs kidnappades och pressades på tusentals kronor – knivhöggs under bilfärd

Tre män i åldrarna 20 till 30 år åtalas för att i april i år ha hittat på att en man var skyldiga dem en summa på 30 000 – 60 000 kronor. Det var tidigt på morgonen den 16 april i år i Brynäs centrum som männen med våld förmått målsäganden att ta ut 5 000 kronor ur en bankomat som direkt stals från honom.

Enligt åtalet ska mannen ha blivit slagen i nacken och männen ska också ha dragit fram en kniv och hotat målsäganden. Därefter tvingades mannen in i en bil och under färden tryckte en av männen ner målsäganden i golvet och högg honom med en kniv i benet. Han fick även sparkar och slag mot huvududet under bildfärden till Forsbacka.

Mannen togs sedan till en bostad i Forsbacka där han på nytt blev slagen och hotad med kniv samt blev bestulen på sin mobiltelefon.

De tre männen åtalas nu för grov utpressning, människorov och rån.