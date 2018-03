Mia Skäringer till Gävle – gör ny arenaturné med föreställningen Avig Maria

För tre år sedan besökte komikern och skådespelaren Mia Skäringer Gävle för att spela upp sin föreställning "Avig Maria...och sångerna jag gråtit till".

Till hösten är det dags igen då hon ger sig ut på en ny arenaturné i Sverige med föreställningen som dock uppges vara rejält uppdaterad.

Nu heter showen "Avig Maria – No more fucks to give" och publiken kommer även den här gången få stifta bekantskap med bland annat figuren Tabita.

"Jag tar med er på en resa i min människa, genom demoner, rädslor och kärlek. Och visst är jag rädd men Tabita håller mig i handen - Nu ru,nu tar vi en litten go rök på detta å sätter ner skåpet.", skriver Mia Skäringer i ett pressmeddelande.

Föreställningen kommer till Gavlehovshallen i Gävle den 8 november.