Misstänkt tjuv gripen efter villainbrott på Brynäs

Vid 20.15-tiden på tisdagen hörde en villaägare något som lät i huset på Maskinistgatan på Brynäs.

– När personen gick och tittade såg denne en krossad ruta i källaren på huset, säger Susanne Spove, befäl vid polisens ledningscentral i region Mitt.

Villaägaren kunde också se hur en eller flera personer sprang runt husknuten, varpå polisen tillkallades.

En dryg halvtimme senare hade polisen anträffat en misstänkt gärningsman. Mannen, som är i 20-årsåldern, greps och fördes till polisstationen för vidare utredning.

Så sent om under natten till måndagen väcktes en boende av glaskross i sitt hus på Lysgatan, som är en tvärgata till Maskinistgatan. Den misstänkte tjuven hann dock aldrig ta sig in i huset den gången, utan tog till flykt. Det är oklart om det finns något samband mellan dessa händelser.

