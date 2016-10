Musik-ikon och Gävlefavorit död

Sir Neville är död. En legendarisk dirigent blev 92 år. Gävlepubliken får aldrig se honom igen.

Det var så nyss som förra hösten som detta musikfenomen stod på Gävle Konserthus scen. Han turnerade flitigt in i det sista.

”Musik tycks vara ett mäktigt livselixir. Många stora dirigenter har långa karriärer och är aktiva långt upp i åldrarna”, konstaterade Arbetarbladets musikrecensent Lars Westin när maestro Neville Marriner gästade Gävle i september 2015, för en konsert med Gävle Symfoniorkester.

Berömdheten ledde orkestern med sin vanliga lätthet och schvung. Publiken i Gävle belönade honom med stående ovationer och många inklappningar.

Och just Gävle kom Sir Neville faktiskt att besöka flera gånger under sin sista tid.

Av allt att döma var det Gävle Symfoniorkesters chefdirigent Jaime Martíns förtjänst; de var musikerkolleger från London.

Jaime Martín hade som flöjtist spelat i Neville Marriners berömda kammarorkester Academy of St Martin in the fields och det var Sir Neville själv som honom det kloka rådet att testa dirigentrollen.

Neville Marriner, född i Lincoln 1924, grundade kammarorkestern Academy of St Martin in the fields 1959. Han var även chefsdirigent för Minnesota symfoniorkester 1979–1986 och för Stuttgarts radiosymfoniker 1983–1989.

Han uppmärksammades för sitt arrangemang av filmmusiken till Milos Formans flerfaldigt Oscarsbelönade film "Amadeus" från 1984.

Den amerikanska violinisten Joshua Bell, som tog över som dirigent för St Martin in the fields efter Marriner, hyllar honom i ett uttalande:

"Han var en av de mest extraordinära människorna jag har träffat. Jag kommer att minnas honom för hans briljans, hans integritet och hans humor, både på scenen och vid sidan av den".

Neville Marriner adlades 1985. Han började sin karriär som violinist.